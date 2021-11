Heath Freeman, de Bones, é encontrado morto aos 41 anos

JG Jéssica Gotlib

Ator não era casado nem tinha filhos, mas deixa dois projetos em aberto que estreariam no próximo ano - (crédito: Heath Freeman/Instagram/Reprodução)

O ator Heath Freeman foi encontrado morto, em casa, nesta segunda-feira (15/11). A informação foi divulgada, inicialmente, pela modelo e amiga próxima de Freeman, Shanna Moakler. “Com o coração despedaçado pela perda do meu querido amigo Heath Freeman, ator talentoso, diretor, produtor, chef excepcional e um amigo confiável”, lamentou em uma postagem no Instagram.

Freeman tinha 41 anos e a causa da morte ainda não foi confirmada. “Você deixará muita saudade e eu vou guardar cada lembrança incrível que tivemos.... e nós temos muitas ótimas!! Vá com Deus!”, finalizou Moakler. Segundo ela, o ator morreu dormindo, na própria casa, em Austen, Texas.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shanna Moakler (@shannamoakler)



Ele não era casado e nem deixa filhos. O último relacionamento público do ator foi com a atriz Kelly Monaco, entre 2010 e 2014. Os dois seguiam amigos íntimos. Conhecido do público pelo papel do serial killer Howard Epps, nas primeiras duas temporadas de Bonnes, Freeman deixa dois filmes em aberto, que estreariam em 2022.

Heath era relativamente ativo nas redes sociais. De tempos em tempos, ele compartilhava vídeos de receitas e fotos da horta que mantinha na propriedade. A imprensa dos EUA lembrou a legenda de um de um dos posts dele no Instagram. “Espero que grandes mudanças estejam chegando”, escreveu.

As duas últimas publicações de Freeman são uma homenagem a Michael K. Williams, que faleceu em setembro deste ano, e uma cena do filme “Os Excêntricos Tenenbaums”, quando o casal protagonista finalmente se reencontra. “Vá em paz”, comentam alguns fãs desde que a notícia da morte foi publicada.