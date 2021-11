Anitta vai lembrar Marília Mendonça no Grammy Latino: ‘coração despedaçado’

JG Jéssica Gotlib

Cantora estará ao lado de Caetano Velozo para lembrar Marília - (crédito: Anitta/Youtube/Reprodução)

Anitta está escalada para a noite de gala do Grammy Latino, na próxima quinta-feira (18/11). Ao lado de artistas como Carlinhos Brown, a carioca está no palco que homenageia Gloria Estefan em um evento que tem como mote “Redescobrindo a vida através da música”.

Apesar disso, para os fãs brasileiros e para a própria Anitta, o evento terá ainda um tom de despedida, dada a proximidade da apresentação com a trágica morte de Marília Mendonça. Assim, a cantora deve levar um tributo à rainha da sofrência para a apresentação, que chamou de “histórica e importante”, em entrevista ao Los Angeles Times.

Amiga próxima da sertaneja, Anitta revelou que usa o trabalho como estratégia para lidar com o luto. “A morte de Marilia me destruiu. Me fez questionar e duvidar de muitas coisas nas quais acredito. A morte de uma menina de 26 anos, mãe que deixou um filho órfão de 2 anos, é muito difícil de aceitar”, lamentou contando que está “com o coração despedaçado”.

Nesta homenagem, ela estará ao lado de Caetano Veloso, que também manifestou tristeza pela perda precoce da artista. A edição deste ano do Grammy Latino seria especial para Marília Mendonça, que concorre na categoria Sertanejo com o projeto As Patroas, em parceira com Maiara e Maraisa. Em 2019, ela saiu vencedora com o álbum solo Todos os cantos.

Como assistir

A noite de gala será transmitida ao vivo pelo canal Bis na terça-feira (18/11) a partir das 22h. Quem perder, também pode acompanhar a reprise dos melhores momentos no Multishow, às 18h30, no domingo (22/11).