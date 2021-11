"Queria operar o nariz e diminuir o bumbum", diz Zezé Motta sobre embranquecimento

Td Talita de Souza

(crédito: Youtube/Reprodução)

A atriz e cantora Zezé Motta revelou que durante a adolescência e parte da vida adulta passou por um processo de embranquecimento. Entre as tentativas de se assemelhar com os traços de pessoas brancas após sofrer racismo na escola, a artista chegou a pesquisar se existia uma cirurgia para reduzir o tamanho do bumbum. A declaração foi feita no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite dessa segunda-feira (15/11).

“Na minha adolescência passei por uns processos complicados. Minhas amiguinhas falavam ‘seu nariz é chato, seu cabelo é ruim e seu bumbum é grande’”, contou. “Eu passei por um processo de embranquecimento. Eu queria operar o nariz, assim que eu pude eu comprei uma peruca chanel que era o que estava na moda e usava, e cheguei a pesquisar se existia uma cirurgia para diminuir o bumbum. Olha que loucura. É um crime, né? Total negação”, disse.

A atriz diz que a completa aceitação sobre ser negra, as complexidades, as lutas e o sentimento de pertencer a um povo veio após um curso que fez com a antropologista e intelectual negra Lélia Gonzalez. Antes, porém, uma viagem aos Estados Unidos, no fim dos anos 1960, a impulsionou a procurar raízes.

“Ao longo da minha carreira, fui aos EUA, pela primeira vez, e lá percebi que os negros andavam de cabeça erguida e comecei a me perguntar ‘meu Deus por que lá no Brasil a gente anda tão encolhido?’ e percebi que lá eles tinham a autoestima elevada. Começaram esses questionamentos todos na minha cabeça”, contou. Ela estava em palco com a peça Arena conta Zumbi e o contato com os atores negros e espectadores negros percebeu quem era.

De volta ao Brasil, participou do curso de Lélia, que, segundo ela, “foi uma injenção de autoestima”. Além disso, ela pôde se abastecer de conhecimento para propagar a consciência negra em entrevistas e círculos sociais que frequentava.

“Eu tinha consciência de que alguma coisa tava errada nesse país, tão miscigenado ser racista, mas eu não tinha um discurso articulado e a minha preocupação é que percebi que a minha responsabilidade aumentava mais, porque eu precisava falar sobre isso”, compartilhou.

A atriz é a entrevistada da edição dessa segunda-feira (15/11) do Roda Viva, programa da TV Cultura apresentado pela Vera Magalhães. Na bancada estão as jornalistas Luanda Vieira e Silvia Ruiz; o comunicador Ad Junior; a apresentadora do Jornal da Tarde Joyce Ribeiro e a atriz Taís Araújo.

“Feia, porém exuberante”: Zezé foi vítima de críticas pessoais ao interpretar Xica da Silva

Um dos papéis mais marcantes da carreira de Zezé Motta foi a de Xica da Silva, no filme de mesmo nome dirigido por Carlos Diegues, em 1976. Com um destaque artístico em uma sociedade racista, Zezé recebeu uma forte crítica assim que foi escalada para a produção. “Atriz de Xica da Silva é feia, porém exuberante”, dizia a nota jornalística. A jornalista Luanda Vieira lembrou o ocorrido e perguntou sobre a construção da autoestima da artista enquanto mulher negra, principalmente uma mulher pública.

“Essa coisa da idade, que todos morrem de medo, tem suas vantagens. Você adquire mais sabedoria e tranquilidade para enfrentar discussões e cobranças”, respondeu Zezé. “Foi muito interessante ler essa nota, porque tinha a nota e minha foto. Eu vi a foto e a primeira reação foi ‘gente eu estou tão bonita aqui’ e depois vi que me chamavam de feia. Sempre tem esses termos nesse meio racista, como exótica. Feia mas exuberante, muito estranho”, declarou.

O papel de Xica também rendeu outras polêmicas. Tanto o filme quanto a novela trazia cenas de sexo ou nudez, o que causou, na época, uma erotização da personagem. Taís Araújo, que estava na bancada de entrevistadores e que também interpretou Xica da Silva na versão folhetim em 1996, lembrou o assunto e compartilhou um relato chocante.

“Xica foi retratada muitas vezes pelo lado erótico. O filme que você fez foi muito elogiado, mas o diretor foi criticado por tratar de uma maneira erótica e ele disse que falava de uma mulher dona de seu corpo. Quando eu fui fazer, 20 anos depois, em 1996, eu tinha 17 para 18 anos, você fazia minha mãe”, começou.

“No momento em que eu neguei fazer uma cena de sexo anal, Walter Avancini e Walcir Carrasco foram publicamente dizer que eu estava transformando a Xica da Silva em Maria Chiquinha. Você se sentia erotizada?”, perguntou Taís.

Zezé se mostrou chocada com o relato de Taís e disse que não sabia sobre o ocorrido. Ela disse que não se sentiu erotizada ao fazer o filme, e que Xica era mais do que uma mulher bonita, era “uma mulher à frente de seu tempo”. Para Zezé, “muita gente não percebe” a representatividade dela, fala apenas sobre o erotismo.

Taís, por sua vez, reclama que muitas pessoas apagaram o legado de Xica para erotizar a mulher, e Zezé lembra que, em entrevistas, jornalistas e outras pessoas sempre tocavam nesse assunto. Veja o momento: