Taís Araújo relembra crítica de diretores após negar fazer cena de sexo anal

Td Talita de Souza

(crédito: Divulgação/Instagram)

A atriz Taís Araújo relembrou um momento, no mínimo, desconfortável vivido por ela quando interpretou Xica da Silva, na novela homônima, em 1996. Durante o programa Roda Viva, desta segunda-feira (16/11), a artista compartilhou com Zezé Motta, primeira intérprete da personagem em 1976, que foi criticada e exposta pelos diretores do folhetim por se recusar a fazer uma cena de sexo anal com o personagem João Fernandes (Victor Wagner).

“Xica foi retratada muitas vezes pelo lado erótico. O filme que você fez foi muito elogiado, mas o diretor foi criticado por tratar de uma maneira erótica e ele disse que falava de uma mulher dona de seu corpo. Quando eu fui fazer, 20 anos depois, em 1996, eu tinha 17 para 18 anos, você fazia minha mãe”.

“No momento em que eu neguei fazer uma cena de sexo anal, Walter Avancini e Walcir Carrasco foram publicamente dizer que eu estava transformando a Xica da Silva em Maria Chiquinha. Você se sentia erotizada?”, perguntou Taís à Motta.

Zezé se mostrou chocada com o relato de Taís e disse que não sabia sobre o ocorrido. Ela disse que não se sentiu erotizada ao fazer o filme, e que Xica era mais do que uma mulher bonita, era “uma mulher à frente de seu tempo”. Para Zezé, “muita gente não percebe” a representatividade dela, fala apenas sobre o erotismo.

Taís, por sua vez, reclamou que muitas pessoas apagaram o legado de Xica para erotizar a mulher, e Zezé lembrou que, em entrevistas, jornalistas e outras pessoas sempre tocavam nesse assunto. Veja o momento:

Duas gerações de 'Xica da Silva', @zezemotta e @taisdeverdade falam sobre a icônica personagem no #RodaViva: "Foi uma mulher fantástica, à frente do seu tempo". pic.twitter.com/NR4VxbaWbb — Roda Viva (@rodaviva) November 16, 2021

A fala dos diretores foram feitas em entrevista ao caderno Ilustrada, da Folha de São paulo, em 26 de maio de 1997. Avancini chegou a dizer que, pela atitude, Taís seria apenas coadjuvante na Globo.

“Ela fez exatamente o que eu não queria. Se negou a fazer uma Xica da Silva sensual porque queria se mostrar para a Globo. Preferiu ser uma ‘Maria Chiquinha’ a ser uma Xica da Silva, feminista e revolucionária. Ela tem talento, mas na Globo vai ser coadjuvante”, disse.

Walcyr Carrasco, na mesma entrevista, falou que era ingenuidade de Taís pensar que uma mulher negra naquele contexto atraísse o homem mais rico “sem passar pela cama”.

Depois da fala de Taís no Roda Viva, Walcyr negou que a cena tenha sido escrita por ele ao site Na Telinha. Ao ser lembrado pelo portal da fala dada em entrevista à Folha, ele disse que “jurava que não lembrava dessa entrevista”, mas que Taís sabia do papel e das cenas sensuais “e concordou com isso”. Por fim, disse que “lamenta muito se ele ficou com uma cicatriz”.



“Feia, porém exuberante”: Zezé foi vítima de críticas pessoais ao interpretar Xica da Silva

Um dos papéis mais marcantes da carreira de Zezé Motta foi a de Xica da Silva, no filme de mesmo nome dirigido por Carlos Diegues, em 1976. Com um destaque artístico em uma sociedade racista, Zezé recebeu uma forte crítica assim que foi escalada para a produção. “Atriz de Xica da Silva é feia, porém exuberante”, dizia a nota jornalística.

No Roda Viva, a jornalista Luanda Vieira lembrou o ocorrido e perguntou sobre a construção da autoestima da artista enquanto mulher negra, principalmente uma mulher pública.

“Essa coisa da idade, que todos morrem de medo, tem suas vantagens. Você adquire mais sabedoria e tranquilidade para enfrentar discussões e cobranças”, respondeu Zezé. “Foi muito interessante ler essa nota, porque tinha a nota e minha foto. Eu vi a foto e a primeira reação foi ‘gente eu estou tão bonita aqui’ e depois vi que me chamavam de feia. Sempre tem esses termos nesse meio racista, como exótica. Feia mas exuberante, muito estranho”, declarou.

Zezé Motta foi a entrevistada da edição dessa segunda-feira (15/11) do Roda Viva, programa da TV Cultura apresentado pela Vera Magalhães. Na bancada estão as jornalistas Luanda Vieira e Silvia Ruiz; o comunicador Ad Junior; a apresentadora do Jornal da Tarde Joyce Ribeiro e a atriz Taís Araújo.