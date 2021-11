Último desejo: mulher pede para ser cremada com milho para virar pipoca

HD Helena Dornelas*

Bertile Leal Ferreira, fez sucesso no TikTok com uma lista de desejos bem inusitada para quando fosse se despedir dos amigos e parentes. Bertile morreu aos 65 anos no dia 6 de novembro, e nos últimos pedidos quis que colocassem milho dentro do caixão para que ela virasse pipoca durante a cremação. Além disso, ela pediu que jogassem um buquê durante o velório para ver “quem seria o próximo”

Quem contou o caso nas redes sociais e fez com que viralizasse foi a sobrinha Ariadne Leal, de 20 anos. A jovem contou que a tia passou por vários problemas de saúde ao longo da vida, enfrentou o câncer três vezes, sessões de hemodiálise três dias da semana, colocou duas pontes de safena e retirou uma vesícula.

Apesar dos inúmeros problemas de saúde, que incluíram um diagnóstico de covid-19 no último ano, foi um derrame que matou Bertile no sábado (6/11).



Com o bom humor que a aposentada vivia, mesmo com as dificuldades, a família decidiu respeitar os planos da aposentada e pediu o milho de pipoca e o buquê a funerária.

O vídeo do inusitado velório foi publicado nas redes sociais pela sobrinha de Bertile e logo viralizou, atualmente e conta mais de 6.6 milhões de visualizações na rede.



"Apesar de tantas dificuldades, nunca perdeu o bom humor, até na sua passagem queria risadas. Nós te amamos além dessa vida", diz a legenda do vídeo.



Ariadne contou que na lista a tia também pedia que a família jogasse as cinzas dela em um morro.

Com o sucesso no aplicativo de vídeos, outros usuários pediram para conhecer um pouco mais da mulher que ficou famosa por ser tão bem humorada até no velório.



