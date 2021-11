Inacreditável: Marília Mendonça disse em último show que seria esquecida

DL Douglas Lima - Uai

A cantora e compositora Marília Mendonça ( 1995 - 2021 ) voltou a ter seu nome entre os assuntos mais comentados da internet na última segunda-feira (15/11).

O motivo, desta vez, teve a ver com um vídeo que viralizou nas redes sociais feito durante o último show realizado pela rainha da sofrência.

Nas imagens, ela conversa com os fãs em tom de desabafo sobre ser esquecida. Essa fala foi recuperada por internautas uma semana após a morte precoce da sertaneja .

"As pessoas vão esquecer Marília Mendonça. Eu juro para vocês que eu já pensei isso várias vezes. Aí, de repente, me deu a ideia de lançar uma música, na verdade algumas músicas, mas essa música aqui é totalmente diferente de tudo", disse a artista na apresentação em Sorocaba , no interior de São Paulo .

"Não é uma música que vocês se identificam, que vocês viveram a história... E vocês me deram a grande surpresa de até hoje essa música nunca mais sair do top 100 desde quando foi lançada. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês por isso", completou Marília , que se referia ao single Troca de calçada , que foi lançada em janeiro deste ano.

No vídeo, é possível ouvir os gritos do público na plateia: "Nunca".

Os fãs de Mendonça compartilharam o vídeo e reforçaram que a memória dela sempre será exaltada e jamais esquecida.

"Nunca será esquecida", escreveu um fã. "Jamais iremos esquecer. Eterna em nossos corações", disse outra. "Saiba que você nunca será esquecida, seu legado ficará marcado por toda uma eternidade ", declarou um terceiro. "Registro forte. Tá difícil acreditar!", afirmou um seguidor. "Sempre será lembrada por todos nós", escreveu um admirador.

Confira, abaixo, o vídeo:

Marília Mendonça morreu aos 26 anos de idade após acidente aéreo na região de Caratinga , no interior de Minas Gerais , onde faria apresentação no mesmo dia.

Além da artista, quatro pessoas morreram na tragédia, o assessor e tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho , o produtor Henrique Bahia , o piloto Geraldo Medeiros Júnior , e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.