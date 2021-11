Vídeo íntimo vazado de homem se masturbando é atribuído ao jogador Paquetá

CB Correio Braziliense

Até o momento, o jogador se manteve em silêncio sobre o assunto - (crédito: Reprodução/Instagram/@lucaspaqueta)

Pouco antes do clássico entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa, o nome de um dos jogadores do time bombou no topo dos trending topics do Twittter. A razão, contudo, pouco tem a ver com futebol. Um vídeo íntimo vazado foi atribuído pelos internautas como sendo do jogador Lucas Paquetá.



O meia da seleção aparece tomando banho enquanto se masturba. Ele está sozinho.

Apesar da repercussão do vídeo, Paquetá permaneceu em total silêncio sobre o ocorrido nas redes. No começo da tarde ele tuitou sobre futebol.

???????????????? que Deus nos abençoe ???????????????? pic.twitter.com/2d9fj3XT1u — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) November 16, 2021

O Correio entrou em contato com a assessoria do jogador para tentar buscar uma explicação para o vídeo, mas até o momento não recebeu resposta. Caso ocorra, o texto será atualizado. O jornal não vai reproduzir o vídeo em respeito ao jogador.

Como era de se esperar, nas redes socais o assunto virou memes e piadas:



Brasil precisando do hexa



Lucas Paquetá: pic.twitter.com/LtuNMeKwX2 — Jhony (@jhonyffc) November 16, 2021

Que dificuldade pra tocar o hino da Argentina, Paqueta toca até rebolando — poetas (@poetasfla1) November 16, 2021

paqueta ta treinando passe? ta tocando muito bem hoje — twitch.tv/vinicin_lil (@lil_vinicinho) November 16, 2021

NO SHOW DO INTERVALO O GALVÃO TEM QUE PASSAR A ESTATISTICA DE QUANTAS VEZES O PAQUETÁ TOCOU — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) November 17, 2021