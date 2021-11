Yasmin Brunet rebate críticas por associar show de Travis e Drake a satanismo

CG Camilla Germano

No último domingo (14/11), em suas redes socias, Yasmin Brunet, esposa do surfista brasileiro Gabriel Medina, criticou o rapper Drake por gastar milhões de dólares em casa de strip-tease algumas horas depois do show em que parte do público foi esmagada e pisoteada enquanto uma multidão tentava se aproximar do palco. Porém nesta terça-feira (16/11), Yasmin recebeu muitas críticas sobre as postagens e voltou a se posicionar sobre o caso.



"Respeito muito quem não acredita no que eu falei, afinal, todos temos um ponto de vista diferente. E queria deixar claro que falei dele (Travis Scott) em específico porque foi no show dele, mas muita gente faz a mesma coisa com a música”, declarou ela, em texto.

"Vocês têm que começar a pesquisar sobre este tipo de coisa, não dá para ficar colocando a cara a tapa aqui o tempo todo. Ainda mais com tanta gente chata". E continuou: "Mas comecem a prestar atenção nas letras das músicas que vocês ouvem. Prestem atenção nos clipes, o que vocês sentem quando ouvem… eles te influenciam? É só abrir os olhos".

Ela também mostrou prints de sua rede social, em que usuários mandaram mensagens de ódio para ela. Sobre isso ela disse: "Vocês me dão ainda mais vontade de falar o que penso porque quem sabe um dia vocês consigam aceitar a opinião dos outros sem destilar ódio. Obrigada por me darem motivos para continuar".















Comentários sobre o Show

No último domingo (14/11), Yasmin usou seus stories para dizer: "Cuidado com as músicas que vocês ouvem… já falei isso mil vezes e não é brincadeira. As mortes nesse show não foram por acaso. Tanto que foi comemorado em um strip club".

"Não tem como ser mais claro que isso. Vocês tem que abrir os olhos porque todos eles estão esfregando na nossa cara. Nem tentam esconder. Vai de vocês pesquisarem e verem o que está acontecendo parte por parte", continuou ela.

A modelo compartilhou em seguida uma foto do local do show comentando sobre a temática "See you on the other side" (te vejo do outro lado em tradução livre) e sobre o palco se assemelhar a uma cruz invertida. Sobre isso ela comentou: "Você consegue perceber que o palco é uma cruz invertida levando a um portal para o INFERNO?".

Internautas criticam o posicionamento:

Mano, quando a Yasmin Brunet virou uma crente insuportável que acha que tudo gira em torno de sacrifico? Pelo amor, o que aconteceu no show do travis Scott foi uma sucessão de erros, para de empurrar essas idiotices, mas esperar o que de quem não se vacina pic.twitter.com/ygl6TLQ93e — Gauche175 (@gauchenavida15) November 14, 2021

