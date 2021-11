Isabel Torres, de Veneno, descobre que só tem dois meses de vida e se despede em vídeo

PG Pedro Grigori

A atriz espanhola Isabel Torres postou um vídeo que os fãs não esperavam receber. Pelo Instagram, Isabel comunicou que o câncer no pulmão que enfrentava há quase dois anos evoluiu e apresentou metástase. “Só tenho dois meses de vida”, desabafou.

Isabel é um dos maiores ícones do movimento trans na Espanha e em toda a Europa. Em 2020, ficou conhecida em todo o mundo ao interpretar a versão mais velha de Cristina Ortiz na série Veneno, disponível no Brasil pela HBO Max.

A atriz já enfrentava a doença durante as filmagens da série, que foi um dos maiores sucessos de crítica de 2020. Desde então, usava as redes sociais para informar os fãs sobre o estado de saúde. No vídeo, de pouco mais de cinco minutos, Isabel transmite serenidade e paz. “Tenho estado muito doente e queria contar como estou, fui internada em hospital e este é o último vídeo que vou fazer”, contou.

Isabel informou que caso consiga se recuperar, voltará para as redes sociais e avisará aos seguidores. No final do vídeo ela soltou uma frase que emocionou os fãs. “Foi um prazer viver. A vida é tão bela que você tem que vivê-la”, garantiu a mulher trans de 52 anos de idade.

Ativismo dentro e fora das telas

A vida de Isabel Torres se entrelaça com a história do movimento Trans na Espanha. Em 1996, ela foi a primeira mulher trans a conseguir mudar o gênero na carteira de identidade. Depois disso, estampou capas de revista e virou atriz.

Isabel também atuou por anos como apresentadora em canais na Espanha, seguindo os passos de Cristina Ortiz, a La Veneno, personagem real que interpretou na série transmitida pela HBO.

A série Veneno conta a história de outro ícone da comunidade LGBT, a mulher trans, prostituta, apresentadora, modelo, vedete, cantora e atriz Cristina Ortiz, mais conhecida como La Veneno. Cristina morreu em 6 de novembro de 2016 sob circunstâncias ainda não solucionadas. Concluiu-se, em primeira instância, que La Veneno havia morrido acidentalmente, mas ainda são investigadas outras hipóteses, como suicídio e assassinato.