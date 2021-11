Globo demite Camila Queiroz de Verdades Secretas 2: "Demandas inaceitáveis"

Td Talita de Souza

A atriz Camila Queiroz foi demitida do elenco da série Verdades Secretas 2, da Globoplay. A informação foi confirmada pela TV Globo, que afirmou que a intérprete de Angel “quis determinar o desfecho da personagem” e criou “demandas contratuais inaceitáveis” para terminar as gravações da temporada. Com a decisão, o roteiro será adaptado e os trechos finais da produção serão filmados sem a participação da artista.

A emissora conta que as gravações tiveram que se estender em sete dias para conter um atraso provocado “pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia”. Assim, todo o elenco teve que assinar uma extensão de contrato. Foi nesse momento que as divergências entre a Globo e Camila começaram.

“Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, revelou em comunicado a emissora.

A produtora preferiu encerrar o contrato com Camila do que negociar as demandas. “A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama”, afirmam.

Vale lembrar que a personagem de Camila é uma das protagonistas da série e foi a principal responsável pelo sucesso da primeira temporada, com o triângulo amoroso vivido entre Angel, o padrastro Alexandre Ticiano (Rodrigo Lombardi) e a mãe Carolina (Drica Moraes).

Veja a íntegra da nota:

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.

A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama.”

“Turma da Mônica sem Monica"

A demissão da atriz levou, rapidamente, o nome de Camila e da personagem, Angel, aos dois assuntos mais comentados do Twitter. O público da novela não gostou da decisão tomada pela Globo.

“A Camila Queiroz fora de Verdades Secretas é a mesma coisa que a turma da Mônica sem a Mônica”, disse um perfil. “Tirar a Camila Queiroz de Verdades Secretas 2 é sadomasoquismo”, disse outra usuária.



Outro espectador acredita que o desentendimento foi pior do que o exposto. “O babado com a Camila Queiroz deve ter sido forte nos Estúdios Globo. Nunca vi a emissora ser tão sincera num comunicado. Geralmente abafam todos os podres. A atriz deve ter desagradado demais os chefões do canal para eles terem colocado ela na fogueira desse jeito”, escreveu.

