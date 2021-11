Zé Felipe chama Felipe Neto de 'enjoado' e youtuber dispara: "Toma um dramin"

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

No último domingo (14/11), Felipe Neto se pronunciou novamente sobre uma polêmica envolvendo uma critica que fez ao movimento sertanejo não se posicionar contra Jair Bolsonaro (sem partido). A treta da vez é que o cantor Zé Felipe chamou o youtuber de "enjoado", o que reacendeu a discussão entre os dois.

A picuinha entre os famosos se deu início no programa de Eliana , no SBT , quando Zé opinou sobre o youtuber no quadro Rede da fama. O músico, acompanhado de sua esposa, Virgínia Fonseca , formulou a sua rede social durante o programa e não "aceitou o Felipe Neto como amigo".

"A opinião minha é que ele é enjoado demais, não aceito não", disse o cantor. "Não gosto 'deste trem de lero lero'. Chato, eu acho ele chato. O trabalho dele é bom. Ele é bom demais, excelente. Mas eu acho ele enjoado", disse Zé Felipe antes de recusar o youtuber na sua rede da fama.

O Zé Felipe e a Virginia não adicionaram o Felipe Neto!#Eliana pic.twitter.com/2OhArni8p6 — Programa Eliana (@ProgramaEliana) November 14, 2021

Nas redes sociais, Felipe Neto retrucou: "Meu parceiro, eu não consigo entender por que você insiste em falar de mim. Se você me acha um enjoado, toma um dramin", disse. Em seguida, explicou a desavença que Zé Felipe tem com ele:

"O Zé Felipe não gosta de mim por uma mentira que inventaram e ele acreditou (…) Eu estava fazendo uma live fechada, de política. Era uma live fechada, essa live era só falando de política, para um grupo específico de pessoas. E, na hora da live, eu estava falando sobre o entretenimento no Brasil ter se distanciado da política e isso estava me preocupando e tal", afirmou Neto.

"Em um momento em que eu estava ali, um pouco mais inflamado, eu falei sobre o cenário sertanejo não ter se posicionado contra o governo genocida. O que os bolsominions fizeram? Cortaram esse trecho da live e inventaram que eu falei que os sertanejos não faziam nada na pandemia pra ajudar os outros. Mentira! Os sertanejos foram os que mais fizeram, coletaram toneladas de alimentos, levantaram fundos", justificou o youtuber.

"Eu jamais criticaria o cenário sertanejo por isso. O Zé Felipe acreditou e acabou gravando stories, xingando, me mandando para lugares indesejáveis e eu nem respondi porque é tanta mentira ao meu respeito…", disse o influcencer.

Para encerrar, Felipe Neto convidou Zé Felipe para conversar e esclarecer tudo de uma vez por todas. "Já te mandei por direct que você acreditou numa parada mentirosa e fica o convite pra você me conhecer. Você vai descobrir que eu não sou essa pessoa que te convenceram que eu sou. Qualquer coisa, tô aqui. Um abraço, meu irmão", completou Felipe.