CB Correio Braziliense

(crédito: Bruna Castanheira)

A plataforma de streaming HBO Max anunciou, nesta terça-feira (16/11), a contratação da atriz e embaixadora nacional da ONU Mulheres, Camila Pitanga. Além de atuar nas próximas produções, a artista será uma das produtoras executivas da plataforma. Com a contratação, Camila dá fim ao ciclo de 25 anos como atriz da Rede Globo.

“Tomar a decisão não foi fácil, aliás, foi bem difícil e ela demorou muito. E hoje sei que não fazer mais parte do formato de contrato fixo não quer dizer que não farei mais parte da Globo pois o que construímos é eterno e minha relação com essa casa que me acolheu é pra sempre”, escreveu Camila Pitanga em publicação do Instagram. “Um casamento dos mais longos e profundos que pude viver! Até já”, concluiu.

Desde o início do segundo semestre de 2021, a plataforma de streaming vem demonstrando interesse em investir em produções nacionais. Recentemente, a apresentadora Angélica também foi anunciada como nova estrela da HBO Max. A artista comandará o programa Jornada astral, que promete unir astrologia e entrevista. Já a atração Sandy + Chef, apresentada pela cantora Sandy, estreou na última quinta-feira (11). O programa trata-se de uma versão brasileira de Selena + Chef, atração culinária apresentada por Selena Gomez e que conta com famosos chefs de cozinha como convidados especiais.

Por trás das câmeras, Silvio de Abreu, autor de novelas como Sassaricando, Belíssima e Guerra dos sexos, foi anunciado como novo showrunner de telesséries da HBO Max América Latina. Telessérie é o nome dado para um novo formato de mini novelas, que contarão com, no máximo, 50 capítulos e manterão a estética dos seriados. Ao lado de Abreu, Mônica de Albuquerque, roteirista de filmes como Dois filhos de Francisco, fará a supervisão de novas séries da plataforma.