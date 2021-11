Matheus Mazzafera conquista novos fãs e está entre os maiores do YouTube

NG Naum Giló*

São quase 8 milhões de inscritos no canal do YouTube, onde Matheus Mazzafera publica entrevistas com celebridades e fala de assuntos como sexualidade, gênero e viagens. Mensalmente, o canal acumula mais de 50 milhões de views e mais de 4,5 milhões de engajamentos, o que o coloca no ranking como um dos maiores canais do Brasil e um dos mais importantes de life style e entretenimento da plataforma.

Com algumas passagens pela televisão, como no extinto programa Vídeo Show, da Rede Globo, Matheus se diz um apaixonado pela comunicação. Ele assinala que na tevê existe uma restrição maior e algumas influências que podem barrar alguns debates, algo que já não ocorre tanto na internet. "Meu trabalho, meu canal e minhas produções refletem uma liberdade maior, tanto minha quanto dos meus entrevistados. Acho que precisamos mais de espaços democráticos, de libertação, de absolutamente todos os assuntos. A internet amplia as possibilidades de dialogar com todas as pessoas, em diversas partes do mundo", analisa.

Famoso por se comunicar com diversos tipos de públicos, seus vídeos mostram o lado mais descontraído dos entrevistados. Já passaram pelo canal personalidades como Hailey Baldwin, Bella Hadid, Candice, Alessandra Ambrósio, Bruna Marquezine, Neymar, Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, Anitta e Cleo Pires.

Matheus comenta que seu canal busca refletir

as transformações pelas quais a sociedade vem passando. "No meu talk show passaram nomes importantes como a vereadora por São Paulo Erika Hilton e o senador Fabiano Contarato. Bate papos como esses são inspiração no meio do caos que é esse país, que ainda invisibiliza debates de gênero, sexualidade, aceitação, assuntos que estão justamente na minha pauta diária", afirma Mazzafera. "Se nós não estamos falando dessas questões, estamos, de alguma forma, colaborando com essas violências sociais."

Além de ter um grande alcance no YouTube, conseguindo atingir diversos públicos, também chama a atenção o ótimo trânsito que Matheus tem entre os famosos, que se sentem à vontade para mostrar um lado mais descontraído deles. O apresentador atribui isso à sua autenticidade, qualidade que, segundo ele, também é valorizada pelo público, que anseia por "pessoas naturais, com trocas reais". "Minha troca flui bem, porque eu gosto de ouvir as pessoas, deixo elas se sentirem livres para expressar seus pensamentos e emoções. Acho que elas acabam se sentindo acolhidas e isso rende bons e relevantes bate papos", explica o apresentador.

