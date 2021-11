Anitta homenageia Marília Mendonça no Grammy Latino: "Viva a Marília Mendonça!"

RN Ronayre Nunes

Homenagem foi cheia de emoção - (crédito: Reprodução/Twitter)

Em meio a grande festa do Grammy Latino 2021, Anitta foi responsável por tirar um momento e lembrar do trabalho de Marília Mendonça. Por volta das 0h desta sexta-feira (19/11) — horário de Brasília, a funkeira subiu ao palco do MGM Theater, em Las Vegas, nos Estados Unidos, para celebrar a cantora sertaneja morta em um acidente aéreo.



Anitta falou depois de um vídeo ser apresentado à plateia. Nas imagens, Marília Mendonça cantava com uma bandeira do Brasil.

“Perdemos uma grande artista do meu país. Marília Mendonça desde muito jovem se tornou uma das compositoras mais queridas do Brasil. Marília, junto a Maiara e Maraisa estavam indicadas esta noite. E me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos que te conheciam sabiam que você é uma grande alma, uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre”, disse Anitta.

Depois da homenagem da brasileira, seguiu-se os aplausos do público.



