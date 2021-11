PG Pedro Grigori

As meninas do Anavitória saíram como vencedoras da categoria de “Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português" do Grammy Latino de 2021 pelo disco COR. A premiação, que ocorre nesta quarta-feira (18/11), está sendo realizada no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Concorriam com a dupla o álbum A Bolha, de Vitor Kley; Será Que Você Vai Acreditar?, de Fernanda Takai, Chegamos Sozinhos em Casa Vol. I, de Tuyo e Duda Beat & Nando Reis.







O disco COR foi lançado no dia 1º de janeiro de 2021. Faz parte do álbum o hit Amarelo, Azul e Branco, que conta com participação especial da rainha do rock nacional, Rita Lee. Cor é o primeiro disco lançado pelo selo próprio da dupla, a gravadora Anavitória Artes.

O prêmio desta quinta-feira é o terceiro Grammy de Ana Caetano e Vitória Falcão. Em 2017, a faixa Trevo (Tu), em parceria com Tiago Iorc levou “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, e em 2019, O Tempo É Agora levou "Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa". Com mais um prêmio na estante, as meninas do Anavitória se consolidam como uma das maiores forças brasileiras da nova geração no Grammy Latino.

E a dupla pode levar mais um prêmio para casa ainda hoje. Elas concorrem a “Melhor Canção em Língua Portuguesa” por Lisboa, parceria com Lenine.

A maior premiação musical latina será transmitida pelo canal Bis, a partir das 22h. O Multishow exibirá, no domingo (21/11), os melhores momentos da premiação. Um dos momentos mais esperar da premiação será a homenagem a cantora Marília Mendonça, morta em um acidente de avião no começo de novembro. Anitta ficará a cargo da apresentação.