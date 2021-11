YouTube prepara grande celebraÃ§Ã£o para o Dia da ConsciÃªncia Negra

P » Pedro Ibarra

Em entrevista ao Correio, Ligia Lima falou sobre a importância das inciativas do Fundo Vozes Negras do YouTube - (crédito: YouTube/Divulgação)

Como forma de celebrar o Dia da Consciência Negra, o YouTube vai disponibilizar uma programação muito especial. Com a live temática Youtube Black, a plataforma visa exaltar as vozes, os corpos, as ideias e as produções de pessoas negras em um grande evento digital. A iniciativa faz parte do Fundo Vozes Negras.

Apresentada por Ana Paula Xongani; Thelminha, vencedora do BBB 20; Tássio Santos, do canal Herdeira da Beleza; e Johnny Klein, do canal UTK?, a live vai contar com rodas de conversa, clipes especiais e toda uma programação para celebrar a memória e produção de negros no YouTube.

“O projeto é um convite à reflexão e à celebração da nossa cultura, da nossa raça e da nossa arte”, afirma Ligia Lima, gerente de parcerias e líder da estratégia de YouTube Originals para o Fundo Vozes Negras no Brasil, em entrevista ao Correio. esta é a segunda edição da live YouTube Black, ela está marcada para este sábado (20/11) às 18h30 e tem previsão de três horas de duração.

Um dos principais atrativos da live são os convidados musicais. A lista é encabeçada por Péricles, parceiro de longa data da plataforma e um dos representantes do YouTube Black Voices no Brasil. Além do sambista, Psirico, Mel, Luciana Mello com participação de Rappin’Hood fazem parte da programação do encontro digital.

A programação, contudo, não se atém apenas ao Dia da Consciência Negra. Na próxima segunda-feira (22/11), o o serviço de vídeos lança uma nova série original, Creator Spotlight. Serão seis minidocumentários colocando em foco criadores negros apoiados em 2021 pelo Fundo Vozes Negras do YouTube, são eles: Ramana Borba, Jacy Carvalho, Papo de Preta, Os 10ocupados, Um bipolar, e Dois Por CentoTV. Os vídeos serão disponibilizados nos canais deles.

“Nosso objetivo com essas ações, é apresentar narrativas inovadoras que enfatizem o poder intelectual, autenticidade, dignidade e alegria das vozes negras, bem como educar o público sobre a justiça racial”, explica Ligia Lima.

Confira a entrevista completa com Ligia Lima, gerente de parcerias e líder da estratégia de YouTube Originals para o Fundo Vozes Negras no Brasil

Entrevista//Ligia Lima

Como foi a concepção da live este ano e como vocês acreditam que o público vai se surpreender?

O projeto é um convite à reflexão e à celebração da nossa cultura, da nossa raça e da nossa arte. No ano passado a nossa festa foi impactada por uma tragédia, um caso de racismo em um supermercado que repercutiu pelo país. Não ficamos calados, mas neste ano, queremos fazer a nossa voz soar mais alta. Nosso objetivo é usar esse momento para enaltecer a importância cultural, artística e social das pessoas pretas na formação do Brasil. Toda a narrativa do evento foi pensada de uma forma que pudesse destacar as histórias, batalhas e conquistas dos que vieram antes.

Como você explicaria para o público leitor do Correio as iniciativas Youtube Black, Creators Spotlight e Fundo Vozes Negras do YouTube?

O YouTube Black é nossa plataforma para promover e exaltar as autênticas e potentes vozes dos criadores negros do YouTube.

O Creators Spotlight é uma produção do YouTube Originals, nosso selo de produções originais, financiado pelo Fundo Vozes Negras do YouTube. A série documental conta com seis episódio estrelados por criadores negros que produzem conteúdo sobre os mais diversos temas, como esporte, dança, comédia, cultura pop, informação e música; são eles: Ramana Borba, Jacy Carvalho, Papo de Preta, Os 10ocupados, Um bipolar, e Dois Por CentoTV.

O Fundo Vozes Negras do YouTube foi anunciado no ano passado, em um contexto de discussão sobre justiça racial, pautada não apenas pela morte de George Floyd, nos Estados Unidos, mas também pela situação que vivemos no Brasil. Assistimos a dolorosos acontecimentos no mundo todo causados por um racismo sistêmico e que nos lembraram da importância da necessidade de continuar a fortalecer os direitos humanos sempre. Construímos essa iniciativa com a intenção de apresentar narrativas que ressaltam a força intelectual, a autenticidade, a dignidade e a alegria das vozes negras – além de informar e educar o público sobre justiça racial. Ele é apenas uma parte do trabalho em andamento para garantir que o YouTube seja um lugar onde todos possam compartilhar histórias e se sentir acolhidos. A Comunidade Negra do YouTube tem tanta gente criativa, apaixonada, talentosa, genial e determinada! Queremos trabalhar para que esses criadores e artistas maravilhosos tenham recursos à sua altura.

Qual a importância de uma plataforma como o YouTube dar espaço e relevância para ações como YouTube Black e Fundo Vozes Negras do YouTube?

É fundamental que as plataformas amplifiquem a voz dos criadores em prol de causas relevantes, necessárias e que estejam alinhadas a seus valores. Nosso objetivo com essas ações, é apresentar narrativas inovadoras que enfatizem o poder intelectual, autenticidade, dignidade e alegria das vozes negras, bem como educar o público sobre a justiça racial.

Em uma sociedade em que o racismo é estrutural, qual a relevância de dar voz aos que são muito menos ouvidos historicamente?

Aqui no YouTube entendemos que não basta apenas dar voz aos grupos minorizados, é necessário oferecer suporte, apoio, dividir conhecimento e oferecer espaço para que essas pessoas possam mostrar suas visões de mundo, suas lutas, e sua cultura. O YouTube Black, o Fundo Vozes Negras e as demais iniciativas da plataforma foram criados para diminuir essa lacuna na sociedade.

Como funciona a curadoria para escolher as figuras públicas com mais apelo para a causa negra no Brasil e ao mesmo tempo interesse do público geral?

São muitos os talentos negros dentro do YouTube que têm a oferecer conhecimento para o público sobre os mais diversos temas. Nossa proposta aqui foi encontrar nomes que consigam transmitir as principais mensagens do evento de forma clara e que seja identificável por todo o público. Para a direção editorial da live, nós convidamos a Nataly Nery, que, além de conduzir seu canal desde 2015, abordando temas como racismo, empoderamento e estética negra, é participante ativa de movimentos negros e feministas. Os apresentadores são os mesmos do ano passado, quatro nomes que fazem parte da turma de 2021 do Fundo Vozes Negras e que abordam diversos temas, como empreendedorismo, saúde, beleza e comédia.

Vozes negras importam é uma afirmação muito pertinente para os tempos atuais, como vocês pretendem espalhar essa mensagem e conquistar o público com essa ação?

O YouTube trabalha em estreita colaboração com os criadores e artistas selecionados para o Fundo Vozes Negras para ajudá-los a prosperar na plataforma. Isso inclui suporte dedicado do e um valor de financiamento para investir na estrutura do canal. Os selecionados também participam de programas de networking e treinamentos personalizados da Incubadora de Criadores do YouTube, uma experiência imersiva de três semanas que conta com workshops virtuais para ajudar em produções e na administração do negócio. Nós assumimos o compromisso de manter o fundo ativo por pelo menos três anos, com expectativa de investimento em mais de 500 criadores no mundo todo. Ao fornecer esse tipo de apoio aos criadores negros, fortalecemos também o conteúdo que eles produzem, aumentando a potência de suas vozes e o impacto delas no público do YouTube.