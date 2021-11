Britney Spears critica resposta de Christina Aguilera a respeito de sua tutela

AE Agência Estado

Britney Spears criticou a resposta evasiva por parte de Christina Aguilera quando esta foi questionada sobre a artista que ficou 13 anos sob tutela do pai.

Na noite de sexta-feira (19/11), a intérprete de Baby One More Time publicou nos stories do Instagram um trecho de vídeo em que Aguilera está cercada por jornalistas e uma pessoa pergunta se as duas tiveram algum contato.

Um homem que acompanhava a cantora disse que eles "não iam fazer isso agora" e a retirou do local. Se esquivando, Aguilera disse: "não posso (falar), mas estou feliz por ela".

Spears fez um comentário sobre a cena. "Eu amo cada um que me apoiou, mas se recusar a falar quando você sabe a verdade é equivalente a uma mentira! 13 anos em um sistema abusivo corrupto. Por que é um tema tão difícil para as pessoas falarem sobre? Fui eu que passei por isso. Obrigada a todos os apoiadores que falaram e me apoiaram. Sim, eu me importo!", escreveu.

Mais tarde, ela compartilhou um trecho em que Lady Gaga fala sobre a tutela, a qual teve fim recentemente por determinação da Justiça.

"O jeito que ela foi tratada nesse mercado foi muito errado. E o jeito que as mulheres são tratadas na indústria da música é algo que eu gostaria que mudasse. Ela sempre será uma inspiração para as mulheres", disse a atriz de Nasce Uma Estrela. "Obrigada, Lady Gaga, por genuinamente pegar seu tempo para dizer algo tão gentil. Você me fez chorar! Eu te amo!", comentou Spears.

Ícones dos anos 2000, Spears e Aguilera foram reveladas nos anos 1990 no extinto programa da Disney Clube do Mickey, onde dividiram a tela com Justin Timberlake e Ryan Gosling. Em evidência na indústria musical ao mesmo tempo, os fãs das cantoras consideravam as duas 'rivais'.

Em junho deste ano, Christina Aguilera declarou apoio a Britney Spears por meio de tuítes. "É inaceitável que qualquer mulher, ou ser humano, que queira estar no controle de seu próprio destino, não tenha permissão para viver a vida como deseja", disse na ocasião. "Meu coração está com Britney. Ela merece todo o verdadeiro amor e apoio do mundo."