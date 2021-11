Juíza anula tutela e Britney Spears é oficialmente uma mulher livre

PG Pedro Grigori

Agora é oficial. Britney Spears, de 39 anos, voltou a ser uma pessoa livre. A princesa do pop tem agora os mesmos direitos fundamentais que todos os cidadãos dos Estados Unidos. Em audiência no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nesta sexta-feira (12/11), a juíza Brenda Penny, responsável pelo caso, anulou a tutela que Britney estava sendo submetida desde 2008.

Em setembro, a juíza Brenda já havia retirado o pai da cantora, Jamie Spears, da tutela, que agora foi encerrada. Britney sai vitoriosa de uma trajetória cruel que teve de percorrer para recuperar a independência, após viver momentos cruéis de privação de liberdade e desejos.

A corrida judicial familiar se tornou pública em 23 de junho deste ano, quando Britney Spears veio à público, pela primeira vez, para falar sobre uma "exploração" que vive há quase 13 anos. De acordo com ela, o pai e a família sempre mantiveram restrições pessoais e excesso de trabalho. Britney não podia dirigir, não podia votar e precisava de autorização para gastar o próprio dinheiro ou entrar em relacionamentos amorosos.

A cantora relatou que era dopada com lítio, disse ser obrigada a realizar turnê e também ser obrigada a utilizar DIU para não engravidar.

Agora livre, Britney deve cuidar da vida pessoal e retomar a carreira de cantora. De acordo com o site TMZ, Britney tem planos de voltar aos palcos. De acordo com o site, um dos desejos que a estrela mais quer realizar é o de voltar a fazer aulas de dança.



Fãs comemoram

A liberdade de Britney Spears é o assunto mais falado do mundo no Twitter. Os fãs da diva pop, que foram responsáveis por levar o caso a publico, comemoraram a liberdade da cantora pelas redes sociais e em uma manifestação em frente ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles.



WATCH as #FreeBritney supporters learn that for the first time in nearly 14 years, Britney Spears is FREE!!!! pic.twitter.com/rjdHN461Nk — Britney Stan (@BritneyTheStan) November 12, 2021