Apresentador da Record Geraldo Luís surge em hospital e assusta fãs

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Geraldo Luís usou as redes sociais, neste sábado (20/11), para revelar aos fãs que passou mal na última sexta-feira (19/11) e teve de ser internado às pressas para passar por um cateterismo cardíaco.

O apresentador da Record TV publicou uma série de fotos no Instagram neste sábado (20/11), em que aparece no hospital, no entanto, reforçou que apesar do susto, "agora está tudo bem". Geraldo já recebeu alta e está em casa.

"Ontem passei por susto pois tive uma dor pequena no peito seguida de um mal-estar que já sentia durante a semana toda. Fui para o hospital Vila Nova Star onde fui prontamente atendido pela minha médica e sua equipe. Passei por vários exames e um cateterismo cardíaco, que diagnosticou placas obstrutivas de gorduras nas artérias do meu coração(coronárias)", afirmou.

"Minha diabetes há algumas semanas apresentou descontrole, e todos sabem do cuidado que tenho. Minha pressão durante a semana também ficou alta. De acordo com a equipe médica, foi definido que o tratamento agora segue com médicos e algumas mudanças necessárias de hábitos de vida", declarou o jornalista.

"Já estou em casa e bem. Vida que segue e mais uma vez Deus me salvando. Obrigado a meu filho que sempre segue como meu chão nessas horas tão importantes", finalizou.

Na aba de comentários, famosos, amigos e fãs desejara uma pronta recuperação para o comunicador . "Amigo, força e fé!", escreveu um seguidor. "Que susto! Fique bem", disparou outra. "Vai ficar tudo bem, Geraldo", afirmou um terceiro. "Graças a Deus saiu tudo bem! Vida longa amigo", reforçou um admirador. "Já deu tudo certo. Deus está no controle. Cuide-se", pediu uma internauta.

Covid-19





Geraldo Luís chegou a ficar 22 dias internado com o novo coronavírus , lutando contra a doença e suas complicações. Inclusive, o comunicador teve 70% de seus pulmões comprometidos.

Após ser liberado do hospital e vencer a Covid-19 , o apresentador resolveu fazer uma reflexão importante na web.

"E a vida… Deus me deu uma nova chance. Uma nova vida. Um ‘chamado’ em um fim de túnel, uma luz que me trouxe de volta. Essas imagens revelam o poder e a misericórdia divina sobre nós. Carrego as sequelas, que são pedregulhos que a cada dia tiro um a um com as mãos", iniciou.

"Dos 85% de um pulmão tomado, hoje limpo, respiro uma nova vida. Em mim a coragem que antes não tinha. Aos que passam por isso hoje, calma e fé. O sopro de Deus continua por aí", finalizou.