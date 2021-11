Bombou na semana dos famosos: verdades (não) secretas, "talarica" e dramin

RN Ronayre Nunes

Depois de tantos baixos nas últimas semanas, se tem uma coisa que o brasileiro merece neste sabadão é simplesmente relaxar e ser feliz, e nada melhor para isso do que uma boa e velha fofoquinha. Nesta seara, o Destaque Pop preparou um cardápio bem completo. Teve gente brigando (muito), outros se separando, outros se juntando e por aí vai. Confira:



O ex-it couple

Esta coluna geralmente não se atenta às fofocas internacionais. Elas têm uma espécie de elegância que não diverte. Esta, contudo, merece um selo tupiniquim de fofoca: o fim do namoro de Camila Hair e Chão Mendes. Brincadeiras à parte, o casal ficou junto por dois anos e parece ter se separado amigavelmente.

O atual-it couple



Juan Freitas, um dos seis filhos de Popó, não esconde a relação com o namorado Matheus Azevedo e faz questão de compartilhar os momentos do casal nas redes sociais. Tanto no Insta, quanto no TikTok, Juan e Matheus são um show de fofura. Vale lembrar que a dupla se conheceu na faculdade de medicina, eles estudam juntos.

A treta da semana

E o award para treta da semana vai para a demissão da atriz Camila Queiroz, protagonista da novela Verdades secretas 2 (que ainda está sendo gravada). Tudo ocorreu nesta última quarta-feira (17/11) e foi suficiente para encher nossa ânsia por fofoca. Segundo a Globo, a intérprete de Angel “quis determinar o desfecho da personagem” e criou “demandas contratuais inaceitáveis” para terminar as gravações da temporada.

Do outro lado da história temos a própria Camila, que foi ser bem misteriosa nas redes sociais (claramente não viveu a amada fase “xingar muito no Twitter”). No primeiro post, Camila diz: "Hoje você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar para lá?" e abaixo colocou uma pergunta sobre a escolha entre "razão" ou "saúde mental" para seus seguidores. A maioria votou em "saúde mental".

Tentei ter razão mas a saúde mental venceu.

Depois volto aqui pra conversar com vocês https://t.co/eTn8drF213 — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) November 17, 2021

A última parte da treta — até então — foi a despedida da moça para Angel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Se a trama continuar, será destaque da semana que vem nesta humilde coluna.



Show do dramin

Briga entre a Rede Globo e atores é bom, agora melhor ainda é treta de youtubers e subcelebridades. E nesta seara, Zé Felipe e Felipe Neto dão um show. Eles já não se dão muito, e dessa vez a (nova) confusão rolou quando o cantor não quis adicionar o youtuber nas redes sociais (metaforicamente, em uma brincadeira no programa da Eliana — sim, esse rolê existe, pode acreditar) ainda semana passada.

"A opinião minha (sic) é que ele é enjoado demais, não aceito não. Não gosto 'deste trem de lero lero'. Chato, eu acho ele chato. O trabalho dele é bom. Ele é bom demais, excelente. Mas eu acho ele enjoado", disparou Felipe (o Zé). Logo depois Felipe (o Neto), respondeu: "Meu parceiro, eu não consigo entender por que você insiste em falar de mim. Se você me acha um enjoado, toma um dramin".

O Zé Felipe e a Virginia não adicionaram o Felipe Neto!#Eliana pic.twitter.com/2OhArni8p6 — Programa Eliana (@ProgramaEliana) November 14, 2021

Talarica



A influenciadora digital Gkay, de 28 anos, disse que a cantora Luísa Sonza é "talarica" ao responder um fã pela caixa de perguntas do Instagram. "Você tem alguma amiga talarica?", perguntou o seguidor anônimo. "Tenho sim, a Luísa Sonza", respondeu a famosa, adicionando risadas à publicação para deixar claro que estava brincando. Gkay se refere ao fato de Luísa Sonza estar tendo um affair com o DJ Pedro Sampaio, com quem a influenciadora já teve um relacionamento. Seguimos acompanhando a possível treta.

Treta além do reality

Enquanto Dynho aproveita o reality A Fazenda 13, a “esposa” do rapaz entrou com um processo de divórcio aqui fora. Mirella confirmou que deu início à ação e disse que a decisão era “irreversível”.

Portanto, após analisar, criteriosamente, o reiterado comportamento desrespeito, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que, a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada no momento e, irreversível. — BAD MI ?? mirella (@mirellasierra_) November 16, 2021

Nova casa



A atriz Camila Pitanga está de casa nova, a moça foi contratada pela HBO Max. Com a contratação, Camila dá fim ao ciclo de 25 anos como atriz da Rede Globo.

Lágrimas



Por falar em despedidas, emocionado, o apresentador Tadeu Schmidt se despediu do Fantástico na noite do último domingo (14/11). Foram 14 anos na atração, 10 deles à frente do programa, que agora será apresentado por Poliana Abritta e Maju Coutinho. Os gols da rodada ficarão com Alex Escobar. A partir do ano que vem, Schmidt estará à frente do Big Brother Brasil, substituindo Tiago Leifert — animados?.

Pega o lencinho que é hora da despedida do @tadeuschmidt no #Fantástico ???? pic.twitter.com/4eog8MHJ6N — TV Globo (@tvglobo) November 15, 2021