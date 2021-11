Taylor Swift lança nova versão de 'Christmas tree farm' exclusiva em streaming

CB Correio Braziliense

(crédito: Amazon Music/Divulgação)

O Amazon Music anunciou, nesta segunda-feira (22/11), uma nova e exclusiva versão de Christmas Tree Farm, de Taylor Swift. O lançamento natalino chega na época de festividades de final de ano e junto do relançamento de Red, álbum com que quebrou recordes de reprodução nas plataformas de streaming. A nova versão foi gravada no Abbey Road Studios, em Londres, contando com novo arranjo apoiado por uma orquestra de 70 músicos. Christmas Tree Farm está disponível apenas para assinantes do Amazon Music, incluindo o áudio espacial Dolby Atmos.

"Taylor Swift é um ícone que quebrou recordes de streaming dentro do Amazon Music durante anos e, nessa temporada, estamos entusiasmados para trazer essa nova e atemporal versão de ‘Christmas Tree Farm’ para seus fãs enquanto se reúnem com amigos e familias nas festas de final de ano", diz Ryan Redington, Vice presidente de indústria musical do Amazon Music, através do material de divulgação.

A cantora se inspirou na própria história, quando na juventude cresceu em uma fazenda de árvores de natal na Pennsylvania, Taylor escreveu a letra de Christmas Tree Farm enquanto celebrava com sua família nas festas de final do ano de 2019. A artista quis capturar uma atmosfera acolhedora e calma para o Amazon Original na nova versão gravada, mesmo que seus fãs já conheçam a música. A nova gravação apresenta cordas, trompas e sinos de trenó, como tributo às canções natalinas tradicionais.

No início do mês de novembro, o Amazon Music anunciou sua maior temporada de programação de final de ano, tendo um repertório bastante diversificado na Amazon Original, incluindo o cover de Camila Cabello de I'll Be Home for Christmas, uma faixa original de Dan + Shay chamada Pick Out a Christmas Tree, nova versão de Leon Bridges de Purple Snowflakes, de Marvin Gaye, a nova canção original de Sech, Carta Navideña, Come on Home for Christmas, de George Ezra, entre outros. Hoje, Christmas Tree Farm entra para a lista de reprodução global Merry Mix, que apresenta todas as novas músicas Amazon Original para a temporada, além de clássicos de natal.