Maiara se emociona com fã parecida com Marília Mendonça em show

Neste sábado (20/11), durante o show de Maiara e Maraisa em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, uma fã chamou a atenção do público por se parecer com a cantora Marília Mendonça, que morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo.

A mulher é a jornalista Samara Kalil, cuja aparência lembra a de Patroa, e teria emocionado Maiara por conta disso. Segundo ela, a sertaneja desceu do palco para interagir com os fãs e se emocionou ao vê-la

"Ela pega na minha mão, olha para mim, desvia o olhar e segura a emoção", contou. Após a apresentação, Samara publicou uma foto e agradeceu o carinho das artistas: "Que momento, meu Deus! Eu só me lembro que me arrepiava dos pés à cabeça sem parar. Maiara e Maraisa, obrigada por esse abraço! Um afago pro coração que hoje é só saudade", escreveu.

Ela aproveitou para falar sobre os comentários que dizem que ela se parece com Marília, ou que até estaria fazendo um cover da cantora.

"Não, gente, não sou. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Tem seis anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência. E isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna", explicou.

No dia da morte da cantora sertaneja, em 5 de novembro, Samara publicou uma foto em que aparece ao lado dela.

"Tô sem chão!!!! Sem palavras pra expressar o que tô sentindo!!! Quem me conhece de verdade sabe o quanto sou fã dessa artista. (...) É ir à padaria e falarem que me pareço com ela, é ir à esquina e alguém me confundir com ela, é viver um pouquinho de Marília todo dia há 6 anos, é ouvir da boca dela um elogio. (...) Minha eterna gêmea, meu coração está doendo de verdade. Se um dia eu tiver um filha, ela vai se chamar Marília Kalil", escreveu na publicação.



