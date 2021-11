Grammy Awards: Confira os indicados á 64ª edição da premiação

IB Isabela Berrogain* PI Pedro Ibarra

Vencedor do Oscar, Jon Batiste lidera as indicações ao Grammy com 11 - (crédito: Eva Hambach/AFP)

A Academia de Gravação anunciou, nesta terça-feira (23/11), os indicados à 64ª edição do Grammy Awards, maior premiação musical do mundo. Recheada de grandes nomes do mundo da música . A cerimônia de entrega será realizada em 31 de janeiro de 2022. Ainda não há o anúncio de quem vai apresentar o prêmio.

O evento deste ano está cheio de estrelas entre os indicados. Nomes como Justin Bieber, Taylor Swift, Billie Eilish, BTS, Lady Gaga e Lil Nas X figuram entre os concorrentes nas categorias principais. Porém a grande surpresa ficou no artista mais indicado, Jon Batiste. O vencedor do Oscar, pela trilha sonora de Soul, concorre 11 Grammys e lidera a lista, a frente de todos os pesados nomes da indústria fonográfica.

Outra categoria que surpreendeu, como de costume, foi Artista revelação. Nomes há muitos anos no mercado como as bandas Glass Animals e Japanese Breakfast concorrem ao prêmio ao lado de figuras menos badaladas como Arooj Aftab e Arlo Parks. A lista é encabeçada por Finneas, produtor e irmão da Billie Eilish, Baby Keem, rapper primo de Kendrick Lamar, e o fênomeno musical Olivia Rodrigo.

A própria Olivia Rodrigo, inclusive, fez história antes mesmo da premiação. Com sete indicações, a cantora e atriz da Disney+ se tornou a estreante mais indicada da história do Grammy. Ela também é a única artista com possibilidade de ganhar o chamado “Big Four”, forma como são chamados os quatro principais prêmios da noite: Gravação do ano, Álbum do ano, Canção do ano e Artista revelação.

Ainda nos artistas que fizeram história, Jay-Z se juntou a esposa Beyoncé na prateleira de recordes da Academia de gravação. O rapper foi indicado duas vezes à categoria Melhor canção rap, por duas participações em músicas, e com isso se tornou a pessoa mais indicada da história da premiação. Ele já disputou o gramofone dourado 80 vezes, vencendo 23. Esse ano pode ganhar mais um.



Confira os principais indicados ao 64° Grammy Awards

Gravação do ano

I still have faith in you - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I get a kick out of you - Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber part. Daniel Caesar e GIVEON

Right on time - Brandi Carlile

Kiss me more - Doja Cat part. SZA

Happier than ever - Billie Eilish

MONTERO (Call me by your name) - Lil Nas X

Drivers license - Olivia Rodrigo

Leave the door open - Silk Sonic



Álbum do ano

We are - Jon Batiste

Love for sale - Tony Bennet

Justice - Justin Bieber

Planet her - Doja Cat

Happier than ever - Billie Eilish

Back in my mind - Her

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West



Canção do ano

Bad habits - Ed Sheeran

A beautiful noise - Alicia Keys part. Brandi Carlile

Drivers license - Olivia Rodrigo

Fight for you - Her

Happier than ever - Billie Eilish

Kiss me more - Doja Cat part. SZA

Leave the door open - Silk Sonic

MONTERO (Call me by your name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber part. Daniel Caesar e GIVEON

Right on time - Brandi Carlile



Artista revelação

Arooj aftab

Jimmy Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie



Melhor vídeo

Shot in the dark — AC/DC

Freedom — Jon Batiste

I get a kick out of you — Tony Bennett and Lady Gaga

Peaches — Justin Bieber featuring Daniel Caesar

Happier than ever — Billie Eilish

Montero (Call me by your name) — Lil Nas X

Good 4 u - Olivia Rodrigo



Melhor performance pop solo

Anyone - Justin Bieber

Right on time - Brandi Carlile

Happier than ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Drivers license - Olivia Rodrigo



Melhor performance pop duo/grupo

I get a kick out of you - Tony Bennet part. Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber part. Benny Blanco

Butter - BTS

Higher power - Coldplay

Kiss me more - Doja Cat part. SZA



Melhor álbum pop vocal

Justice - Justin Bieber

Planet Her - Doja Cat

Happier than ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo



Melhor performance rock

Shot in the dark - AC/DC

Know you better - Black Pumas

Nothing compares 2 u - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making a fire - Foo Fighters



Melhor canção rock

All my favorite songs - Weezer

The bandit - Kings Of Leon

Distance - Mammoth WVH

Find my way - Paul McCartney

Waiting on a war - Foo Fighters

Melhor álbum rock

Power up - AC/DC

Capital cuts - Black Pumas

No one sings like you anymore - Chris Cornell

Medicine at midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney



Melhor álbum alternativo

Shore - Fleet Foxes

If I can’t have love I want power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed in sunbeans - Arlo Parks

Daddy’s home - St. Vincent



Melhor performance rap

Family ties - Baby Keem feat. Kendrick Lamar

Up - Cardi B

My life - J. Cole feat. 21 savage e Morray

Way 2 sexy - Drake feat. Future Young Thug

Thot shit - Megan Thee Stallion

Melhor performance rap melódico

Pride is the Devil - J. Cole feat. Lil’ Baby

Need to know - Doja Cat

Industry baby - Lil Nas X feat. Jack Harlow

Wusyname - Tyler, The Creator feat. YoungBoy Never Broke Again e Ty Dolla Sign

Hurricane - Kanye West feat. The Weeknd e Lil’ Baby

Melhor canção rap

Bath salts - DMX feat. JAY-Z e Nas

Best friend - Saweetie feat. Doja Cat

Family ties - Baby Keem feat. Kendrick Lamar

Jail - Kanye West feat. JAY-Z

My life - J. Cole feat. 21 savage e Morray

Melhor álbum rap

The off-season - J. Cole

Certified lover boy - Drake

King’s disease II - Nas

Call me if you get lost - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West

*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra