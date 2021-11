Após boatos de separação, marido de Ivete Sangalo fala pela 1ª vez

DL Douglas Lima - Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma live na noite desta segunda-feira (22/11), Daniel Cady acabou com a curiosidade brasileira e falou pela primeira vez sobre os burburinhos de que seu casamento com Ivete Sangalo estaria em crise, após ele repentinamente apagar fotos com a cantora das redes sociais.

O nutricionista revelou que apagou as imagens de seu Instagram por conta de um projeto profissional e que sua relação com a mãe de seus três filhos vai bem.

Daniel ainda reforçou que todos os boatos de separação não passam de uma "semente do mal que saiu espalhando fofoca por aí".

"Já vou logo começar a live adiantado esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso", afirmou.

"Vocês são muito loucos, eu ganhei, em um dia, 100 mil seguidores, ou melhor, 100 mil curiosos, e o que isso muda na vida das pessoas? Tanta coisa bacana para a gente compartilhar e fica essa galera toda atrás de fofoca", acrescentou.

"Estou sempre tentando trazer para vocês aqui o que há de melhor, minhas experiências, meus erros. Então é isso, o que era para ser uma surpresa, uma coisa bacana do trabalho com as camisas, virou esse reboliço todo aí. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus".

Daniel Cady

Daniel e Ivete estão casados desde 2008 e são pais de Marcelo , de 12 anos, Marina e Helena , ambas de 3.

Confira, abaixo, a live na íntegra:

Sem aliança



As especulações entre os fãs do casal de que eles estariam se separando ganharam força quando em sua última aparição pública, no dia 15 de novembro, Daniel Cady foi visto sem aliança em uma festa de casamento, que aconteceu em Salvador , capital da Bahia . Ele apareceu desacompanhado da artista, mas acompanhado de vários amigos.