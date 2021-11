Balada no Catar? Entenda suposto 'flagra' dado em Fred, marido de Boca Rosa

JM João Mello - Especial para o Uai

Desde a última segunda-feira (22/11), os nomes de Bianca Andrade e Fred, apresentador do Desimpedidos, não saem dos assuntos mais comentados do Brasil. O motivo seria uma suposta traição cometida pelo youtuber, que chegou nesta terça (23/11) de uma viagem a trabalho para o Catar , local onde será realizado a próxima Copa do Mundo de futebol.



Nos últimos tempos, a relação do casal virou pauta nacional e muitos rumores sobre 'puladas de cerca' de Bruno Carneiro Nunes, nome verdadeiro de Fred, ganharam força. Os dois chegaram a gravar um vídeo juntos explicando que o relacionamento já foi aberto e que, atualmente, eles vivem uma vida monogâmica. Mas um vídeo que mostra Fred com mais três mulheres em uma suposta balada no Catar fez o assunto voltar com tudo nas redes.

No vídeo divulgado nas redes sociais, Fred aparece rapidamente dançando com outras três mulheres em uma pista que, aparentemente, é de uma balada local. O evento, porém, estava entre os compromissos do Canal Desimpedidos, voltado para o mundo do futebol, e se tratava de algo muito importante:

A roupa que o youtuber estava vestindo no vídeo é a mesma que aparece em postagens de suas redes sociais, inclusive. Tudo leva a crer que o 'flagra' foi feito durante um 'after' no próprio evento. Mas e as mulheres que estavam com ele?

O vídeo está bem escuro, mas é possível identificar que três mulheres aparecem ao lado de Fred. Aparentemente, as moças fazem parte da equipe enviada pelo Desimpedidos ao Catar junto com o youtuber.

Em um stories publicado pelo próprio Fred com toda a comitiva do canal, três moças aparecem entre a equipe: Mari Souza, Thays Toledo e Patrícia Reis. A terceira, inclusive, já viajou com Fred para outros compromissos do canal, como em 2019, quando o youtuber gravou ação comercial para a Clear com Marta e Cristiano Ronaldo.

Lá vem processinho?

Sendo assim, não há maiores indícios de que Fred teria traído Bianca. Já no Brasil, ele comentou brevemente o assunto nas redes sociais: "Tudo que aparece aí é mentira. Porém, tem uma diferença, dessa vez eu cansei. É um desrespeito para mim como pessoa, como marido, como pai, como jornalista, como profissional. Eu já estou falando com a minha assessoria, com o meu advogado para tomar as medidas cabíveis. É isso, beijo", disparou o criador de conteúdo.