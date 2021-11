MC Melody rebate Anitta e diz: 'Serei maior que você um dia'

DL Douglas Lima - Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/YouTube/Montagem)

MC Melody não gostou nadinha de um comentário feito por Anitta durante entrevista ao Podcats , de Virgínia Fonseca e Camila Loures na noite desta terça-feira (23/11).

Durante o bate-papo, a cantora rasgou elogios à funkeira mirim , mas também fez piada ao relembrar que a adolescente não quis ser empresariada por ela após ela completar 18 anos de idade.

"(Melody) já falou que não quer ser empresariada por mim, porque é maior que eu e tudo bem. Não sou rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela a rainha do Brasil. Ela tem muito talento, é bonita...", disse Anitta .

"Se ela se esforçar para cantar bem, profissionalmente, sem ser piada, acho que ela vai bem. Mas Melody tem que ter estratégia certa. Ficar inventando fake news, essas maluquices, não vai ser levada a sério. Na minha opinião. Mas quem sou eu? Ela é muito maior que eu", ironizou a poderosa .

Após a repercussão no Twitter , Melody compartilhou o trecho do vídeo e rebateu as declarações da dona do hit Girl from Rio nas redes sociais nesta quarta-feira (24/11).

"Anitta, eu nunca falei que sou maior que você, falei que serei maior que você um dia (...). Sobre você me agenciar sempre falei que adoraria mas se fosse agora, pois daqui a quatro anos, não sei, mas creio que o meu nome já será maior que o seu, sobre inventar fake news, aprendi com você, vendo seus lançamentos, agradeço pela parte dos elogios e respeito sua opinião no resto até na parte que me esnoba, não ligo pois no fundo sei que você também é minha fã, assim como eu sou sua, te amo", escreveu a jovem no Instagram .

Confira, abaixo: