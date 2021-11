Euphoria tem data de estreia para segunda temporada

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A série Euphoria ganha data de estreia para segunda temporada, que será exibida na HBO e na HBO Max no dia 9 de janeiro de 2022. A divulgação foi feita pelas redes sociais do elenco e nos canais do YouTube da HBO e da série Euphoria.

O enredo da série é voltado para a vida pessoal de Rue, uma adolescente de 17 anos que é dependente química, mas está constantemente tentando se manter sóbria após ter uma overdose de entorpecentes e sair da clínica de reabilitação.

Rue volta a frequentar a escola e tem que lidar com seus próprios traumas, e acaba se apoiando de forma emocional em uma nova amiga e estudante, Jules, por quem acaba desenvolvendo um interesse amoroso, o que aos poucos se torna dependência emocional de ambas as partes. Os demais adolescentes do colégio também tentam lidar com seus próprios problemas e segredos, o que acaba colocando todos os envolvidos em situações inconvenientes, e até mesmo perigosas.

"É uma temporada difícil, estou no meio dela. Filmamos até as 2h30 na noite passada, estamos no meio disso. Mas, você sabe, o show foi intenso," afirmou Zendaya em entrevista à Teen Vogue. "É algo muito pessoal, não apenas para nós mesmos e todas as pessoas que trabalham nele, mas também, para outras pessoas capazes de se relacionar tão profundamente com os personagens ou ver as próprias experiências refletidas por meio de Rue".

Além do lançamento da segunda temporada, a série teve dois episódios especiais nesse intervalo, focados na vida pessoal de Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer), onde cada uma das personagens fala de seus traumas, problemas e acontecimentos pessoais.

Confira o teaser: