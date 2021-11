14ª edição do Projeto Curta Maria homenageia os 15 anos de Lei Maria da Penha

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A 14ª edição do Projeto Curta Maria celebra, nesta quinta-feira (25), os 15 anos de aprovação e sanção da Lei Maria da Penha, que permitiu enfrentamento à violência contra as mulheres. Dessa vez, Brazlândia foi da Região Administrativa escolhida para receber a programação. O projeto pretende estimular a produção audiovisual da comunidade escolar como ferramenta de formação e é feito pela organização não governamental Casa de Educação Anísio Teixeira em parceria com diversos órgãos do governo de Brasília.

Além do marco, o projeto homenageia a ex-Miss Universo Martha Vasconcelos, que possui extenso histórico de ativismo e luta contra a violência doméstica. O evento ocorre no Centro Educacional Irmã Regina Velanes Regis, em Brazlândia, das 8h às 17h. Serão selecionados três vídeos inéditos que tratam da conscientização da violência contra a mulher.

A homenageada, Martha Vasconcelos, se mudou para os Estados Unidos em 2000. A partir daí trabalhou com refugiadas e vítimas da violência contra a mulher por quase duas décadas. A ativista ainda obteve bacharelado e mestrado em Saúde Mental e Aconselhamento, pelo Cambridge Colegge. Além de ter supervisionado uma ONG de combate à violência feminina, aconselhando e acompanhando diversos casos de vítimas de abusos sexuais e violências domésticas, sendo inclusive, reconhecida e premiada por suas ações.

A organização estima que o Curta Maria deste ano alcançará 1.200 jovens, maior público já impactado. O projeto, reconhecido pela ONU Mulher, em 2017, foi objeto de monografia de conclusão de curso de uma de suas idealizadoras, Gislaine Villas Boas, sendo também aclamado pela Procuradoria dos Direitos da Mulher do Senado. O evento ocorre amanhã (25/11) no CEDIRMA, a partir das 8h.