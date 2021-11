Partiu: Mirella está se mudando de casa que morava com Dynho Alves

JM Joao Mello

(crédito: Reprodução/Instagram)

Mirella já está botando sua vida para andar após anunciar que vai se divorciar de Dynho Alves , atualmente confinado em A Fazenda 13.



A funkeira, que participou da última edição do programa, mostrou nesta quarta-feira (24/11) como está sendo o processo de mudança da casa em que morava com o dançarino.

"acordei na correria e me arrumei como eu pude. Como vocês podem ver, as coisas estão todas sendo embaladas e é isso. Vamos de loucura. Começou já a mudança. Tomara que dê tempo de levar tudo hoje, estou correndo para dar tempo", explicou a cantora.

Mirella optou por se separar de Dynho pois entende que a relação do agora ex-marido com



Sthe Matos dentro de A Fazenda 13 é desrespeitosa. Os dois têm uma amizade muito próxima e com muitas demonstrações físicas de afeto, o que vem incomodando os internautas e, obviamente, a cantora.



Mirella arrumando seus pertences e se mudando da casa onde morava com Dynho, de quem irá se divorciar (foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto isso, dentro do programa, Dynho planeja o primeiro natal com Mirella: "Primeiro natal tem que ter um enfeitinho", disse o dançarino, sem fazer ideia do que se passa do lado de fora do reality, que só termina no fim do ano, dia 23 de dezembro.