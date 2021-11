CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CineFest São Jorge)

A 5ª edição do CineFest São Jorge, o primeiro e único festival de cinema da região da Chapada dos Veadeiros, será realizada entre os dias 13 e 19 de dezembro. A Vila de São Jorge, porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, receberá a programação em formato híbrido, com atividades presenciais e on-line, de forma gratuita.

Com o tema “Ideias de um mundo novo'', o festival celebrará a vida, em busca de caminhos para um futuro melhor. Neste ano, o festival tem como proposta ser palco para manifestações artísticas que exploram a temática, respondendo a perguntas como: “Para onde vão nossos horizontes?”.

O CineFest São Jorge será composto por mostras paralelas de filmes convidados, além de duas mostras competitivas. Na Mostra competitiva de filmes da Chapada, serão selecionadas obras de até 26 minutos, produzidas a partir de 2019 por cineastas residentes da região da Chapada dos Veadeiros. Já na Mostra competitiva de curta-metragem, serão selecionados filmes de até 26 minutos, produzidos a partir de 2019 por produtores de todo o Brasil. Obras de temáticas diversas e de todos os gêneros, como ficção, documentário, animação, podem ser inscritas até dia 29 de novembro, no site oficial do festival. Os vencedores receberão troféu e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1 mil.