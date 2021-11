Após testar positivo para Covid-19, Lary Bottino é acusada de ir pra balada

DL Douglas Lima - Uai

Lary Bottino, ex-participante de A Fazenda 13 - (crédito: Reprodução/Instagram/Gabriel Iazdi)

Lary Bottino , ex-participante de A Fazenda 13 , reality show da Record TV , foi impedida de participar do programa A Fazenda News , exibido pelo canal Record News na última quarta-feira (24/11), após testar positivo para a Covid-19.

De acordo com as informações do colunista Gabriel Perline , do portal Ig , a influenciadora digital testou positivo para o novo coronavírus e foi substituída às pressas, já que não poderia dividir o estúdio com os demais convidados. Ela então foi orientada a ir para casa onde deveria ficar em isolamento social.

Entretanto, a ex-peoa descumpriu o protocolo recomendado pela Organização Mundial da Saúde ( OMS) e teria ido para uma balada com as amigas, em São Paulo .

Ou seja, mesmo sabendo que poderia estar com o vírus, ela foi curtir uma festa na companhia de Maju Mazalli , do reality de pegação De férias com o e x, e da youtuber Gabriela Rippi .

Ainda de acordo com a publicação, a influencer revelou que esta é a quarta vez que ela testou positivo para o vírus SARS-CoV-2 .

Através do stories de seu perfil do Instagram , a ex-peoa reclamou de fortes dores no corpo, no entanto, ela classificou o mal-estar como uma cólica menstrual. Num passe de mágica, Bottino aparece rebolando na balada.



Confira, abaixo: