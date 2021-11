Maraisa relata medo ao viajar de avião após morte de Marília Mendonça

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Maraisa relata medo ao viajar de avião - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, fez nesta quarta-feira (24/11) seu primeiro voo após a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Caratinga, interior de Minas Gerais. As três, que eram amigas íntimas, gravaram um disco de sucesso lançado em 2020 chamado Patroas.

Pelo Instagram, a cantora relatou medo ao viajar de avião após a morte da amiga.

"Chegamos! Chegamos em São Paulo, cidade que a gente ama! Eu moro aqui também, daqui uns dias. A gente fica mais aqui do que em Goiânia", brincou Maraisa, dentro de um carro, pelos Stories.

Em seguida, ela relatou a experiência de viajar de avião: "Fiz o primeiro voo da vida hoje, que considerei o primeiro voo. Estava com medo de voar, mas deu tudo certo, graças a Deus", concluiu.



Encontro com sósia de Marília



Neste sábado (20/11), durante o show de Maiara e Maraisa em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, uma fã chamou a atenção do público por se parecer com Marília Mendonça.



A mulher é a jornalista Samara Kalil, cuja aparência lembra a de Patroa, e teria emocionado Maiara por conta disso. Segundo ela, a sertaneja desceu do palco para interagir com os fãs e se emocionou ao vê-la

"Ela pega na minha mão, olha para mim, desvia o olhar e segura a emoção", contou. Após a apresentação, Samara publicou uma foto e agradeceu o carinho das artistas: "Que momento, meu Deus! Eu só me lembro que me arrepiava dos pés à cabeça sem parar. Maiara e Maraisa, obrigada por esse abraço! Um afago pro coração que hoje é só saudade", escreveu.

Ela aproveitou para falar sobre os comentários que dizem que ela se parece com Marília, ou que até estaria fazendo um cover da cantora.

"Não, gente, não sou. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Tem seis anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência. E isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna", explicou.

Nesta quarta (24), a mãe de Marília Mendonça seguiu Samara no Instagram.