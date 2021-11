Elenco de 'Matrix resurrections' é atração da CCXP Worlds 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Warner Bros./CCXP)

Um dos filmes mais aguardados por fãs de ação e ficção, Matrix resurrections estará na CCXP Worlds 21 com direito a participação do ator que interpreta o Neo, Keanu Reeves. O painel da Warner Bros será no último dia do evento, no domingo (5/12). O longa chega aos cinemas em chega dia 22 de dezembro. Além de Reeves, estarão presentes na conversa Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Eréndira Ibarra.

Matrix resurrections é o quarto filme da franquia, que estreou nas telonas em 1999. O longa conta ainda com os atores Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Toby Onwumere, Max Riemelt e Brian J. Smith. O filme é produzido, co-escrito e dirigido por Lana Wachowski, que co-dirigiu e co-escreveu os três filmes anteriores ao lado de sua irmã, Lilly Wachowski.

Até o momento, o estúdio não revelou a programação completa do painel, mas a organização da CCXP antecipa que haverá uma promoção envolvendo a interação do público que estiver ligado no painel. A expectativa é que a Warner Bros. Pictures traga mais informações em breve.

CCXP

CCXP é um dos maiores festivais de cultura pop do planeta. O evento gratuito traz, em primeira mão, trailers especiais, cenas exclusivas e astros do cinema de estúdios como Disney, Warner, Netflix, Amazon Prime Video e Paramount Pictures. CCXP ocorre entre 4 e 5 de dezembro, com acesso gratuito pela plataforma do festival, onde podem ser conferidos mais detalhes da programação. Há duas opções de ingressos pagos com mais acessos a CCXP Worlds.