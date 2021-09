CCXP anuncia valores e datas de ingressos para edições de 2021 e 2022

VO Victória Olímpio

(crédito: CCXP/Divulgação)

A CCXP abre nesta quarta-feira (29/9) a pré-venda para a que promete ser a maior edição física de todos os tempos do festival, a CCXP22, e a edição virtual da CCXP Worlds 21. A venda dos ingressos segue até as 23h59 de 14 de outubro para portadores do cartão de crédito Santander e para quem adquiriu os pacotes Digital, Home e Epic Experience no ano passado.

A partir de 15 de outubro, o público geral poderá garantir os ingressos ou realizar cadastro gratuito para acessar a plataforma do evento, que este ano será nos dias 4 e 5 de dezembro. Quem optar por comprar os pacotes para a edição física da CCXP22, leva ainda um ingresso Digital Experience para acompanhar gratuitamente a CCXP Worlds 2021.

Valores

A venda de ingressos segue até 6 de dezembro, ou enquanto durarem os ingressos disponíveis para este lote especial. O público poderá escolher entre as quatro formas de credenciais tradicionalmente disponibilizadas pela organização: o ingresso diário e os pacotes de quatro dias, o Epic Experience e o Full Experience. Já os interessados em conhecer os bastidores do festival e participar de palestras e encontros poderão viver a experiência do Unlock CCXP, pacote voltado aos profissionais da indústria.

Tanto o Full Experience quanto o Unlock CCXP, por possuírem uma capacidade muito reduzida de público, não terão pré-venda e poderão ser adquiridos a partir de 15 de outubro. Não haverá cobrança de taxa de conveniência. Comprando até 31 de dezembro deste ano, o fã terá desconto no frete e ao invés de R$ 25, pagará apenas R$ 21 - as credenciais serão entregues a partir de agosto de 2022, independentemente do momento de aquisição.

Para os clientes portadores do cartão de crédito Santander e quem adquiriu o ingresso Epic Experience no ano passado, todas as credenciais disponíveis na pré-venda terão desconto de 10% do valor da inteira. Já quem comprou o Digital e Home Experience em 2020 terá acesso à pré-venda com preço normal do lote especial. Todos os fãs que adquirirem qualquer ingresso da edição de 2022, levarão de brinde uma credencial Digital Experince da CCXP Worlds 21.

CCXP Worlds 21



Em 2021, a CCXP Worlds, edição virtual do festival, irá disponibilizar ao público três tipos diferentes de ingressos. Disponível a partir de 15 de outubro, o Free solicita somente um cadastro para acesso gratuito ao evento; o Digital Experience, que é pago oferece acesso ilimitado ao conteúdo do evento, além de uma credencial digital; e o Home Experience, que também é pago e possui os mesmos acessos ilimitados do Digital e o fã recebe em casa um kit com credencial física, cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds 21.

As duas opções pagas poderão ser adquiridas na pré-venda até 14 de outubro. Os primeiros mil ingressos da categoria Digital Experience adquiridos pelos portadores do cartão de crédito Santander sairão com 100% de desconto. Após término desse lote, será aplicado o desconto de 50% na categoria Digital Experience e 30% na Home Experience para quem utilizar o cartão de crédito Santander na compra. Em ambos os casos, haverá um limite de até quatro ingressos por CPF e o valor poderá ser parcelado em até três vezes sem juros.

A partir da meia-noite de 15 de outubro, abre a venda de ingressos para o público geral e também as inscrições da credencial Free para quem desejar acompanhar gratuitamente o conteúdo do festival em dezembro deste ano.

