Com participações especiais, Ferrugem lança novo disco

Lançamento de 'Ferrugem em Casa 2' - (crédito: Marcos Hermes)

Dando sequência ao projeto Ferrugem em casa, lançado em 2020, o cantor Ferrugem lança nesta sexta-feira (26/11) a primeira parte de Ferrugem em casa 2, o mais recente trabalho do músico e um dos maiores projetos do pagode na internet. O álbum chega a todas as plataformas digitais e no canal oficial do Youtube do cantor.

Com gravação feita em 2 de setembro, no Mirante Dona Marta, no Rio de Janeiro, o álbum possui produção musical de Lincolm de Lima e inclui músicas inéditas como Coração na mão — de Claudemir e Tiago Alexandre — e releituras de clássicos do samba e do pagode como Oyá, Será que é amor, e Agora viu que me perdeu e chora.

Nesta primeira parte do projeto, Ferrugem recebe participações especiais de Rael, Vitão e Xande de Pilares. Em Cadência (Claudemir e Tiago Alexandre), Xande de Pilares divide a canção com o anfitrião, enquanto em Rosa marrom (Lipe Santos), o cantor recebe a companhia de Vitão e Rael. O repertório também inclui o samba Pai de menina, faixa de encerramento do disco no qual Ferrugem homenageia as três filhas.

Ouça a seguir a música, É dor que não passa, a faixa de abertura do novo álbum do cantor