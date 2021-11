Morre Virgil Abloh, diretor artístico da Louis Vuitton

DO Débora Oliveira

Virgil Abloh, de 41 anos, fundador da Off-White e diretor artístico de moda masculina da Louis Vuitton, morreu neste domingo (28/11), de angiosarcoma cardíaco, um tipo raro de câncer contra o qual vinha se tratando de forma sigilosa desde 2019. O anúncio foi feito por meio de um comunicado realizado em conjunto entre as grifes LVMH, Louis Vuitton e Off-White.

"Estamos todos em choque por essa terrível notícia. Virgil não era apenas um designer genial e um visionário, mas também era um homem com uma bela alma e grande sabedoria. A família LVMH se junta a mim neste momento de grande tristeza e nossos pensamentos estão com seus entes queridos pela perda de seu marido, pai, irmão, filho e amigo", afirmou Bernard Arnault, CEO da LVMH, na nota.

A carreira de Abloh na moda começou nos anos 2000, quando ele se tornou consultor artístico para as capas de álbuns e cenografias dos shows de Kanye West. Em 2012, lançou sua marca, Pyrex Vision, estampando seu logotipo sobre roupas da Champion e Ralph Lauren, vendendo-as por preços maiores, o que causou polêmica.

No ano seguinte, fundou a Off White e, logo depois, tornou-se um dos estilistas preferidos entre os millenials, devido as criações inspiradas na cultura de rua. Abloh fez colaborações significativas em marcas como Nike, Jimmy Choo, Moncler e Ikea. O estilista norte-americano foi um dos primeiros negros à frente de uma grife de luxo internacional.