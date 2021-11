HBO Max anuncia 'Onda Boa', série documental de Ivete Sangalo

CG Camilla Germano

(crédito: Divulgação/HBO Max)

Nesta segunda-feira (29/11), a HBO Max anunciou uma série documental de Ivete Sangalo. Ao longo de cinco episódios, Onda Boa com Ivete acompanha o processo criativo da artista, além de receber outros músicos para um bate-papo e desenvolver novas músicas.

Entre os músicos convidados estão: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, Iza, Gloria Groove e Vanessa da Mata.

Tem uma Onda Boa chegando.

Gente querida, muita música e axé para começar 2022 em alto astral.



Estreia no início de 2022, na @HBOMaxBr

#OndaBoaComIvete pic.twitter.com/j6lPnTJtwm — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) November 29, 2021

"A Ivete Sangalo é um ícone da música brasileira atual e atrai toda a família com o seu carisma e estilo musical. A música e as parcerias artísticas estão no DNA desta série, que irá contagiar a todos", diz Tomás Yankelevich, Chief Content Officer, GE, da WarnerMedia Latin America, responsável pelas produções nacionais na plataforma do HBO Max.

Em 3 de dezembro, o público terá acesso ao primeiro videoclipe produzido durante as gravações da série documental. A música Mexe a cabeça reflete a parceria musical de Ivete Sangalo com Carlinhos Brown. A canção é uma composição de Ivete Sangalo, em parceria com Gigi, Ramon Cruz, Radamés Venâncio e Samir Trindade e será a primeira canção a ser lançada pelo Iessi Music Label, selo da cantora, em sociedade com seu empresário, Fabio Almeida, e a irmã Cynthia Sangalo. A distribuição é da Universal Music.

Onda boa com Ivete tem previsão de estreia para o início de 2022 e conta com produção da Delicatessen para a HBO Max.