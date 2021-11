Sucesso no YouTube, Gabriel e Manuela repetem receita de sucesso em livros

NG Naum Giló*

Gabriel e Manuela: todo mundo gosta de uma boa história, independentemente do formato - (crédito: Lu Barbosa Assessoria/Divulgação)

Em cinco anos, Gabriel Dearo e Manuela Digilio ultrapassaram 12 milhões de seguidores do Brasil e de outros países, distribuídos em quatro canais no YouTube. Juntos, registram, atualmente, mais de um bilhão de views. Todos os canais trazem um grande diferencial: o cuidado em produzir conteúdo family friendly, assistidos por todas as idades e com censura livre.

Mas não é só nas redes que Dearo e Digilio têm conquistado o público mais jovem, que nasceu em meio a um mundo ultraconectado. As três edições de As aventuras de Mike ultrapassaram mais de 250 mil exemplares vendidos e estão constantemente no ranking dos livros de maior sucesso na categoria infantojuvenil.

"A verdade é que todo mundo gosta de uma boa história, independentemente do formato. Pode ser um filme, uma peça de teatro, ou um livro. Uma boa história é o principal, e o que fizemos foi contar as histórias do Mike da forma mais divertida, criativa e engraçada possível. O livro traz uma leitura leve, e é cheio de piadas, o que acaba conquistando bastante também", detalha Gabriel.

As aventuras de Mike é um sucesso entre as crianças, mas unindo o bom humor e a criatividade, o casal Manuela e Gabriel atinge todas as faixas etárias. "Acho que por contarmos muito sobre nossa época de infância, todos acabam se identificando também. Gosto de dizer que somos ótimos contadores de histórias engraçadas", define Manuela, que cursou teatro e é formada em publicidade e propaganda, curso no qual Gabriel também é formado.

Leitura e interação

Sucesso com os títulos As aventuras de Mike e As aventuras de Mike — o bebê chegou, trazem tirinhas divertidas para toda a família. Gabriel Dearo e Manu Digilio também lançaram As Aventuras de Mike - o livro interativo, pela editora Planeta.

Com a proposta de trazer uma alternativa além das telas, para entreter crianças e jovens, os autores envolvem o leitor no universo de Mike e dos outros personagens queridos pelo público, como o melhor amigo, Nando; a irmã, conhecida por Priminha Irritante; e Robson, a capivara. Por meio de atividades relacionadas a cada parte do enredo, que vão desde enquetes, desenhos, testes, caça-palavras e figuras para colorir ou encontrar elementos, o leitor se torna integrante da história.

O livro permite que cada um personalize as páginas de acordo com seu perfil e preferência, traz um espaço para o leitor criar sua própria fanfic, revela "a melhor receita de bolo de chocolate do mundo", receita secreta da avó de Mike, além de apresentar o projeto da casa na árvore de Mike e Nando e estimular o leitor a criar o seu.

A boa notícia para os fãs de As aventuras de Mike é que Manu e Gabriel estão terminando a quarta edição da história. "Estamos trabalhando muito para que mais crianças e adolescentes conheçam As aventuras de Mike. Os fãs já podem esperar um próximo livro da coleção, já estamos quase terminando e posso dizer que já é o meu preferido", revela Manuela.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira