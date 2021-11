Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (30/11)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Sai de Ti

Data estelar: Vênus e Netuno em sextil; Lua míngua em Libra.

Se buscas a verdade, a encontrarás em tudo que seja maior e mais amplo que ti. Imagina que tu sejas uma célula do fígado que, por essas coisas misteriosas, ganhas consciência e pressentes haver algo que te brinda com sentido e significado, mas não sabes bem o que isso seja.

Pois então, te lançarás à busca da verdade e, em primeiro lugar, terás de reconhecer o fígado, e depois o conjunto de órgãos que compõe o corpo, e depois ainda, reconhecer também o conjunto de relacionamentos que esse corpo desenvolve com corpos semelhantes e diferentes, tanto quanto, também, outros organismos.

Sempre encontrarás a verdade no que seja maior e mais amplo que ti, portanto, não te encerres em teus pensamentos, sai de ti, porque é além de ti que encontrarás teu sentido e significado.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há assuntos que precisam ser postos sobre a mesa e discutidos com franqueza, e isso significa que você precisa abrir seu coração e ouvidos para prestar atenção às reclamações que lhe são endereçadas. Será bom para todos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que sua alma esteja coberta de obrigações que não têm sentido nem significado, mesmo assim será melhor completar as tarefas se queixando o menos possível para, só depois, fazer os ajustes pertinentes.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Às vezes acontece que a melhor maneira de se divertir e passar bons momentos é encontrada enquanto as tarefas obrigatórias estão sendo processadas. Por isso, não lute contra as obrigações, elas não são inimigas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça aquilo que seja obrigatório, para depois sobrar tempo e você se dedicar ao desejável. Obrigações e desejos raramente convergem, e não será neste momento que essa combinação mágica irá acontecer. Duas coisas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há conversas que precisam acontecer, gostando ou não você delas, e independentemente do esforço que você fizer para as evitar. Melhor as encarar o quanto antes, para que a procrastinação não complique sem necessidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ninguém poderá tirar de você o que seja do seu merecimento, mas várias pessoas poderiam atrapalhar bastante o caminho. Tenha em mente que o mundo não funciona de acordo às regras de justiça e harmonia desejadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Organize as tarefas e comece por aquelas que sua alma tenha antipatia, porque isso fará você ansiar por dar conta o mais rapidamente possível e, assim, seu tempo ficará livre para outras coisas mais interessantes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Entre fazer o que deseja ou o que a obrigação manda, tenha em mente descobrir o que seria mais correto, porque da correção surgirão novas perspectivas sobre a mesma situação. Isso é o que precisa, novas perspectivas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Lidar com certas pessoas não é o melhor dos mundos, porém, neste momento não seria propício você mexer demais no cenário, mas se acomodar da melhor maneira possível até encontrar uma forma de mudar tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A única maneira de perceber o que seria melhor fazer é suspender os dilemas e se lançar à ação, porque enquanto a obra estiver em andamento sobrará tempo e espaço para ir fazendo os ajustes necessários.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Às vezes dá vontade de criticar e dar sermão em algumas pessoas, mas isso não resulta nunca numa situação positiva para ninguém. Dar sermão é um prazer em si mesmo, com ares de moralismo, sempre empoleirado na razão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazer por obrigação não é o mesmo que fazer por gosto, mas as duas situações continuarão se alternando e convivendo no seu dia a dia. Por isso, será melhor não preferir nenhuma, mas se dedicar a viver de acordo.