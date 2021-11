Matheus e Kauan retornam a Brasília após quase dois anos sem shows

RM Rafaela Martins DO Débora Oliveira

(crédito: Débora Oliveira)

De volta aos palcos, a dupla sertaneja Matheus e Kauan desembarcou na capital federal na noite do último domingo (28). A apresentação aconteceu no Café de La Musique, localizado às margens do Lago Paranoá e contou com um repertório cheio de sucessos consagrados da carreira dos artistas, como “Face a Face”, “Quarta cadeira", "A Rosa e o Beija-flor", "Me Amar Amanhã'' entre outros.

Yasmin Caetano, de 25 anos, é fã da dupla há anos e contou sobre sua expectativa. “Eu estou desesperada para o show. Acompanho a dupla desde 2012 e sou apaixonada. Vou a todos os shows de Brasília, mas desde o início da pandemia esse é o primeiro, e estou empolgadíssima”. Próximo ao palco, a fã chorou do início ao fim do show.

Além de grandes sucessos, a dupla, que se prepara para lançar um DVD, cantou grande sucessos e músicas inéditas lançadas durante a pandemia: “Expectativa x Realidade” e “Problema”.

No novo projeto audiovisual, o nono da carreira, o público vai poder curtir uma festa no melhor estilo, “Se Melhorar Estraga”. O DVD conta com 16 canções inéditas e uma regravação. Entre as novas canções, a faixa que incluiu o tema da festa e a nova faixa de trabalho da dupla, “Imagina a Sentada”, trazendo uma proposta diferente e atual que promete conquistar os fãs da dupla.



Quase dois anos sem realizar apresentações no DF, Kauan disse que é gratificante retornar ao lugar que mudou a carreira da dupla. “Em Brasília, a gente gravou o segundo DVD da nossa carreira (Face a Face) e logo em seguida o “Na Praia”, que mudou o rumo do Matheus e Kauan. Temos muita gratidão à cidade porque o público é maravilhoso e sempre que fazemos show aqui ficamos muito empolgados. É incrível estar aqui, com essa galera animada”, contou o músico.



Segundo Matheus, permanecer distante dos palcos foi difícil. “Foi uma fase muito complicada e graças a Deus estamos mais perto do fim. Sabemos que é duro segurar o público, porque a galera tá doida para cantar, e essa volta está sendo gratificante. Estávamos morrendo de saudade e hoje foi um showzaço em Brasília, um dos primeiros da nossa retomada”, ressaltou Matheus.



Homenagem

Em determinado momento do show, a dupla homenageou a cantora e amiga Marília Mendonça. Rainha da sofrência, ícone da música sertaneja morreu dia 5 de novembro, após embarcar em uma aeronave para Minas Gerais, onde faria um show. O avião caiu e não houve sobreviventes.



A foto no telão do Café de La Musique trazia a seguinte frase: “Marília em todos os cantos”, referência ao último disco da carreira da artista. Emocionados, Matheus e Kauan cantaram “Graveto”, “Todo mundo vai sofrer” e “De quem é a culpa?”. O público brasiliense se agitou, chorou e acompanhou a dupla.



Covid-19

Seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19, para entrar no ambiente foi necessário apresentar o cartão de vacina comprovando o recebimento das duas doses e o uso de máscaras.



As amigas Isabella Conde, 26, e Camila Sales, 27, fizeram um curso profissionalizante no fim de semana, das 6h às 18h. Mesmo cansadas, elas decidiram ir para prestigiar o show e interagir com os amigos. Isabella contou que essa era a primeira vez que pisava em um casa de shows desde o início da pandemia.



“Me sinto confortável nesse ambiente, e estou vacinada com as duas doses. Escolhi o show do Matheus e Kauan por gostar da dupla”. Já Camila Sales saiu outras vezes, mas não deixou de estar presente. “Nós saímos de Brazlândia para vir aqui. Mesmo indo em outros shows e vacinada com as duas doses, eu fui convidada pelos meus amigos e decidi vir. Estamos cansadas, mas vamos curtir”, declarou.