Climão: Mari do Prexecão é desconvidada de evento por Caio Castro após expor convite

A semana não começou fácil para a influenciadora Mari Menezes, conhecida como Mari do Prexecão nas redes sociais. Após contar aos seguidores, na madrugada desta segunda (29/11), que o ator Caio Castro a convidou para estar presente no evento Porsche Cup Brasil e “passear de carro” com ele, Mari foi desconvidada pelo próprio artista, por meio de um story publicado na conta dele.

O artista veio a público após o nome dos dois viralizarem nas redes sociais, com a possibilidade do possível encontro. No entanto, alguns comentários se referiam a uma possível intenção de Caio na influenciadora, que tem 16 anos. No vídeo em que se pronuncia, ele deixa claro que convidou a menina apenas porque a filha da diretora do evento esportivo era fã dela, mas que a própria não gostou da atitude de Mari e pediu para desconvidá-la.

“O que está acontecendo, internet? Eu estendi um convite da filha da diretora da Porsche Cup para a menina porque ela é fã, diz gostar (de automobilismo). Aí, a menina postou a foto falando que eu a estava convidando para andar de carro. Gente, a menina tem 14 anos (sic), não. Mas beleza, a filha da diretora me ligou e disse que não gostou da atitude dela e pediu para eu a desconvidar e estou fazendo esse Stories para desconvidar", declarou.

O ator ainda fez uma ação com a Porsche Cup, no qual, em vez da influenciadora, as 100 primeiras pessoas que comentassem em uma foto que Caio iria postar, iriam assistir ao campeonato. Veja o vídeo:

O pronunciamento de Caio ocorreu horas depois de Mari compartilhar o convite com os mais de 2,7 milhões de seguidores. Ela lamentava que ia perder a “oportunidade de andar de carro com o Caio Castro” por viajar na data do evento. “Eu vou (viajar) dia 3 e 4 viajar e eu achava que era dia 5, pois o menino errou a data. Falou agora que era dia 4. Ele me avisou em setembro e eu não esqueço,andar de carro com o Caio, né amore”, disse. Em êxtase, ela começou a imaginar como seria o encontro.

“É um evento, mas ele falou ‘ah depois a gente anda de carro’ (risos). Meta, né? Não que tenha uma intenção, mas é o Caio Castro do lado, né? Venci na vida. Tomar vento na cara com ele do lado”, falou aos risos. Em seguida, ela perguntou se desmarcava a viagem e foi encorajada pelos seguidores. “Estou realmente pensando em fazer isso”. Veja:

Mari também compartilhou o print do convite, enviado pela DM do Instagram pelo ator. “Mari… a filha da diretora da Porsche Cup disse que vc está intimada a ir na corrida! 5 de dezembro em Interlagos. Rs. Vamos? Te levo pra andar no carro depois da corrida”, disse Caio na mensagem. Em seguida, compartilhou uma foto em que pilotava um carro de corrida ao lado do ator Yudi Tamashiro e escreveu ‘tipo assim’.

Há poucas horas, a adolescente lamentou o ocorrido e disse que ainda saiu como “ridícula”. “Acabei de ver o stories do Caio Castro e tô super chateada, ele ficou chateado gente. A intenção não era ter exposto nem nada, era tá dividindo com vocês a minha felicidade de ter sido chamada e a tristeza por não conseguir ir. Só que agora de qualquer jeito também não iria, né? Porque fui desconvidada”, disse. Ela ainda afirma que pediu desculpas para ele e a diretoria do evento.



Mari também disse que não tinha intenção de expor ou de achar que iria rolar algo com o ator. “Vivendo e aprendendo, aprendendo que o calado vence. Sempre faço merda. Mas para mim não era merda, só estava dividindo com vocês. Quem sabe ando de carro com Caio Castro na próxima vida“, suspirou. Em seguida, ela postou alguns stories em que chorava, e pedia desculpas mais uma vez.

Internet reage à desconvite: “Sem necessidade nenhuma”

Logo após Caio Castro publicar no perfil que Mari estava desconvidada, a internet reagiu. Muitas pessoas acharam desnecessário a atitude do ator, que “expôs uma adolescente” na rede em que tem mais de 19 milhões de seguidores.

“Gente lembrando que a mari do prexecão só tem 16 anos ta,o caio castro não tinha necessidade nenhuma de vir fazer essa palhaçada nos stories,assim como ele convidou ela pela dm poderia ter feito o mesmo na hora de desconvindar,não sei como o povo ta achando isso legal”, disse um usuário.

“O povo julgando a Mari do Prexecão por ter falado que o Caio Castro convidou ela pra um evento EU DUVIDO QUE VOCÊS NÃO IRIAM FAZER O MESMO POR RECEBER UM CONVITE DO CAIO CASTROOOO. POIS EU IRIA ANUNCIAR ATÉ NA RÁDIO”, disse outro perfil.

“Não sou fã da mari do prexecao mas poxa vida né qual a necessidade do caio Castro ser arrogante daquele jeito com a guria, ela só tava feliz como fã pelo convite, não deu a entender nada. Achei ridículo”, pontuou outra.

Outros apontaram para a necessidade de “direcionamento” da carreira da influenciadora. “Que vacilo da Mari do Prexecão. Foi bem desnecessária quando expôs o convite do Caio Castro. Muito nova, cheia de seguidores, precisa de um direcionamento urgente. Assim só vai perder oportunidades”, disse uma jornalista.

Mari do Prexecão se tornou influenciadora quando esteve presente na festa de lançamento da marca de cosméticos de Vírginia Fonseca, por meio de cartazes e bom humor arrastou as redes sociais em um movimento para a empresária e também influenciadora deixar Mari entrar no evento. Mari já tinha influência no Tik Tok por ter alguns vídeos viralizados.