Anitta revela conselho que recebeu de Madonna sobre composições

A cantora Anitta está cada vez mais presente na mídia internacional. A garota do Rio concedeu uma entrevista exclusiva ao site espanhol yasss e falou sobre carreira e planos para o futuro.

Durante o bate-papo, a cantora também acabou revelando um conselho que recebeu da rainha do pop. Madonna trabalhou com a brasileira em Faz gostoso, faixa do seu álbum Madame X (2019).

Anitta contou que, embora goste de cantar sobre experiências que viveu e ser transparente em suas composições, já abriu mão disso a partir de uma conversa com Madonna.

Quando estávamos gravando a música que tínhamos juntos, e eu disse ‘eu nunca cantaria isso’, ela me disse algo que é verdade: ‘nós cantamos para todos os tipos de pessoas e é bom que tenhamos algumas canções que, mesmo que não falem de nós, podem falar de um fã ou de alguém que nos está a ouvir e que se identifica ‘; e pensei “é verdade” , e claro que ia ser, se for o conselho de um gênio!”, disse Anitta em entrevista a yasss.

Anitta usa look nada básico para ir ao cinema com Gkay e Juliette



A comediante Gessica Kayane, conhecida como Gkay , a campeã do BBB21, Juliette , e Anitta foram clicadas por um paparazzo saindo do cinema com um grupo de amigos, além do irmão da cantora, Renan Machado , e, simpáticas, posaram com alguns fãs que pediram fotos.

Enquanto Gkay e Juliette estão com visuais básicos de calça, blusa e jaqueta, Anitta usou um top 'para lá' de esltiloso e superdecotado, que deixou sua barriga e parte de seus seios à mostra.

Mais cedo, rolou o maior bafo nas redes sociais por conta do atual affair de Juliette. Isso porque o rapaz, o produtor Daniel Trovejani, teria começado o romance com a ex-sister quando ainda era comprometido.