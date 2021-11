Condutores alcoolizados são autuados em flagrante pelo Detran-DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Detran-DF)

A 11ª Operação Força Conjunta, autuou neste fim de semana, 202 condutores alcoolizados. A ação foi coordenada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), em parceria com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Além dos motoristas flagrados por consumo de bebida alcoólica, outros 158 foram penalizados pelo uso de celular ao volante, 244 por não usarem cinto de segurança e três por transitarem com crianças sem o uso da cadeirinha. A fiscalização, que começou às 20h de sexta-feira (26) com término somente no domingo (28), às 5h, também apreendeu 39 carteiras inabilitadas, além de veículos sem o licenciamento.



Operação Força Conjunta

Durante o fim de semana, a 11ª Operação Força Conjunta, contou com a participação de 130 agentes de trânsito e policiais. Espalhados em 44 viaturas, 10 guinchos e 1 aeronave, a ação abordou cerca de 700 veículos e penalizou 297 por auto infração. As fiscalizações foram realizadas nas regiões de Águas Claras, Taguatinga, DF 001, DF 079, DF 460 e BR 070.

Com o objetivo de reduzir acidentes e garantir a segurança de condutores nas estradas, a Operação Força Conjunta é feita desde o ano de 2020. Coordenada pela DER-DF, cidades como Brazlândia, Santa Maria, Gama, Águas Claras, Sobradinho, Samambaia, Ceilândia, Plano Piloto e São Sebastião, já passaram pela vigilância da ação.

Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)