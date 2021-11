Veja como fazer uma decoração de Natal com o que você já tem em casa

LC Lugar Certo - Estado de Minas

Decoração de Natal - (crédito: Reprodução )

Você já começou a decoração de Natal? Pela tradição cristã, ela é colocada no primeiro domingo do Advento, que neste ano caiu ontem, 28 de novembro. Mas há também aquelas pessoas que preferem esperar dezembro chegar para iniciar a decoração nos seus lares.

Entretanto, muitas pessoas não sabem por onde começar a decorar e também não tem muita grana para investir. Se você faz parte desse grupo, confira neste conteúdo como reaproveitar materiais que você já tem em casa e faça você mesmo os seus enfeites natalinos e deixe sua casa linda para a data mais iluminada do ano.

Na maioria das vezes, as famílias reaproveitam a decoração das festas passadas. Contudo, dá para inovar gastando pouco. Basta ter criatividade e um tempinho livre para confeccionar os adereços.

Confira as nossas dicas de “Faça você mesmo” para arrasar na decoração de Natal.

Como fazer enfeites natalinos com garrafa pet

As garrafas pet são as queridinhas dos artesãos, pois servem para criar várias peças. A dica de hoje é sobre enfeites de Natal com garrafas pet para pendurar nas árvores ou nos móveis.

Você vai precisar de:

garrafas pet de cores diversas;

tesoura ou estilete;

fitas pequenas de cetim;

tinta ou esmalte de unha;

pincel e lixa.

Corte a base das garrafas. Lixe se precisar igualar o corte. Agora, use um pincel para fazer desenhos na base cortada. Depois de secar, faça um furo e passe a fita de cetim, dando um nó duplo.

Se preferir, finalize com cola glitter nas beiradas para dar um brilho especial.

Como fazer enfeites de Natal usando pinha



Encontrar pinhas caídas próximo a araucárias é muito comum em algumas regiões do país. Se esse é o seu caso, pegue algumas delas para a decoração de Natal. Existem várias maneiras de utilizá-las.

A mais simples é passando uma tinta spray dourada e pendurando-as na árvore de Natal com um lacinho.

Mas você pode deixá-la mais colorida, usando mini pompons e colando-os em todas as extremidades dos galhos da pinha. Outra forma é fazendo rostinhos de duendes com gorros e pezinhos de feltro para colocar na base do pinheirinho.

No entanto, se você prefere algo mais minimalista, use pinhas e folhas secas em recipientes de vidro, pois ficará um charme.

Decoração de Natal (foto: Reprodução )

Como usar barbantes nos enfeites de Natal

O barbante é um velho conhecido dos adeptos do “Faça você mesmo”. Utilize a técnica de umedecer o barbante em cola branca e faça enfeites maravilhosos.

Um deles é a árvore natalina de barbante. Umedeça uma boa quantidade de barbante na cola e “encape” um cone de papel com plástico. Espere secar e desenforme.

Outra dica é fazer um boneco de neve com barbante. Para a forma, utilize um balão cheio de ar para o corpinho e outro menor para a cabeça. Depois pegue galhos para as mãos e enfeite o rosto como preferir.

Como fazer enfeites com rolo de papelão

O rolo de papel higiênico pode virar um enfeite de Natal. Sabe como? Basta cortar o rolinho formando várias pétalas. Então, junte cinco pétalas e forme uma flor, que ficará linda ao lado das luzinhas.

Para completar, pinte a flor com tinta acrílica ou passe cola branca e pincele glitter por cima. A partir daí, é só fazer um furinho e passar uma fita de cetim ou barbante colorido para pendurar na árvore.

Como fazer enfeites de Natal com EVA

Você certamente já conhece o EVA, mas sabia que você pode criar rostinhos de Papai Noel com esse material? Você vai precisar de:

moldes impressos (que podem ser encontrados na internet);

EVA de várias cores;

lápis;

giz;

tesoura;

cola;

caneta permanente preta;

tinta branca;

pincel fino e blush.

Primeiramente, imprima os moldes e recorte o EVA com base neles. Monte o rosto do Papai Noel colando as peças umas sobre as outras. Então, faça os olhos com a caneta permanente. Crie pontos rosados nas bochechas e pontinhos brancos nos olhos, para deixá-los brilhantes. Finalize com o corpinho, se preferir.

Só tenho papel, e agora?

O papel também oferece infinitas possibilidades. Como são enfeites pequenos, eles ficam ótimos nos cantinhos das mesas e próximo à árvore natalina.

Sendo assim, se você é fã de origami e já domina a técnica, desenvolva adereços que lembram pinheirinhos. Se quiser, acrescente uma tinta ou um brilho para combinar com o Natal.