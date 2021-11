Ex-jornalista da Record cria conta no OnlyFans e pensa em convidar Anitta

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Rafael Machado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jornalista Rafael Machado , conhecido por atuar na Record TV , decidiu criar uma conta no aplicativo OnlyFans . O ex-funcionário da emissora trabalhou ao lado de Gugu , Marcelo Rezende e Paulo Henrique Amorim.

Rafael é nascido no Rio Grande do Sul e desde sempre gostou dos assuntos relacionados à comunicação, por isso sua decisão de cursar jornalismo. Ele se mudou para a capital Porto Alegre e logo após continuou sua carreira em São Paulo, onde ganhou destaque ao trabalhar no "Programa do Gugu", apresentando um bloco de notícias ao lado do veterano.

Os conteúdos para a internet começaram a ser criados quando Machado ainda possuía contrato com a Record , subindo vídeos em seu canal do Youtube, que atualmente conta com 1 milhão de inscritos. Ao notar seu crescimento nas redes, ele decidiu sair de vez da emissora e criar seu personagem, chamado "Machadão", segundo o UOL.

"Percebi que as pessoas não têm limites na internet, falam sem se importar se vão machucar o outro. Comecei a usar disso para fazer minha crítica"

"É um experimento social que eu faço nas redes sociais e começou com uma brincadeira.... Coloquei um filtro e falei que tinha feito harmonização facial. Então, comecei a receber críticas e comentários maldosos, porque as pessoas achavam que eu realmente tinha feito" , declarou Rafael em entrevista para o Splash.

Com 31 anos de idade, o jornalista conta que estava pensando no que poderia fazer para continuar com seu projeto online.

"Eu estava pensando, o que posso fazer agora? Pensei em entrar para a plataforma. Foi naquela época que começou a história de que eles proibiriam conteúdo mais sensual" , contou Machado . "Achei que ficaria restrito à minha bolha, mas acabou saindo e, quando percebi, os sites de fofoca começaram e me colocar nas manchetes" , complementou.

"As pessoas começaram a me perguntar: 'Tem você pelado?', 'tem o Machadão?', e eu só posso responder que, para saber, precisa assinar"

Rafael Machado

Para acessar o conteúdo do jornalista é preciso desembolsar US$ 9,99 (cerca de R$ 55,93 na cotação atual), o ex-repórter conta que, com o que ganha na plataforma, consegue investir em seu conteúdo e também pagar as contas.

"Quero convidar a Anitta para uma parceria. Quero ressuscitar a banheira do Gugu no OnlyFans. Será a Anitta conhecendo o Machadão, vai bombar" , brinca Rafael ao finalizar a entrevista.