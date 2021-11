Simone, dupla de Simaria, abre o jogo sobre primeira vez: 'Guardei o xibíu'

DL Douglas Lima - Uai

Simone Mendes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em um novo vídeo publicado em seu canal no YouTube, Simone Mendes , dupla de Simaria , abriu sua intimidade e relembrou momentos como o primeiro beijo e contou como foi perder a virgindade.

Com muito bom-humor, a cantora revelou que o primeiro beijo aconteceu aos 11 anos e que ela colocava gelo no fundo do copo e ficava tentando pegar com a língua, pois acreditava que aprenderia a beijar assim.

"Tinha aquela coisa do povo do interior dizer assim: 'Você já beijou?'. Aí você: 'Não, nunca beijei...'. Aquela coisa, né? Aí pega um copo com gelo, fica tentando pegar o gelo lá no fundo do copo com a língua...", recordou a coleguinha.

"Fui beijar o menino e não vi a língua desse menino. Só senti um gosto de língua, mas não vi a língua dele", disse, aos risos.

Na sequência, ela disse que, apesar do beijo não ter sido dos melhores, ficou apaixonada pelo garoto.

"Parecia beijo técnico. Só senti o gosto de 'dindin' [também conhecido como sacolé, chopp, geladinho ou chup-chup, a depender da região do Brasil]. Mesmo assim, eu fiquei apaixonada. Os olhinhos ficavam brilhando pensando no garoto", acrescentou.

Sobre sua primeira vez ou "ticaracatica", como ela se referiu, a artista confessou que escolheu um rapaz bem bonito. Na época ela tinha 18.

"Se pudesse mostrar a foto [da pessoa com quem eu transei], vocês iam falar: 'Coleguinha, tá de parabéns!'", afirmou.

"Eu acho que tinha 18 [anos]. Acho que era isso. Beijei cedo, mas guardei o xibiu", brincou, usando uma gíria comum no Nordeste para se referir a região íntima.

Confira, abaixo, o vídeo na íntegra: