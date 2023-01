Carnaval do Gigante chega a Brasília com Léo Santana, Timbalada e mais

CB Correio Braziliense

(crédito: EderMota/Divulgacao)

O aquecimento para o carnaval de Brasília começa com o pé direito, já que a capital do Brasil entrou no panorama das melhores celebrações de carnaval do país. Um dos rolês cotados é o Carnaval do Gigante, tendo como atração principal um dos maiores nomes do axé da Bahia, Léo Santana. Além do "Gigante", o grupo Timbalada, Kamisa 10, a dupla brasiliense Wilian & Marlon, e DJs locais foram escalados para o evento.

Com mais de 10 horas de folia, a Arena Lounge BRB, localizada no Estádio Mané Garrincha, será o cenário para a festa marcada para o dia 25 de fevereiro. "Nos últimos dez anos, Brasília cresceu muito no que diz respeito à organização e entrega das festividades de carnaval, principalmente com os eventos e festivais privados, logo, temos uma grande responsabilidade com essa festa, com duas das principais e mais desejadas atrações do axé no Brasil, Léo Santana e Timbalada. Vamos promover um evento incrível, com muita alegria, sorriso, animação e segurança", comenta Pissu, organizador do evento.

A venda dos ingressos com lote promocional teve início na quinta-feira (12/1), pelo site ou app Furando A Fila, em duas áreas: frente palco e camarote, a partir de R$ 90. Mais informações estão presentes no instagram oficial da festa.

