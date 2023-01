Esplanada dos Ministérios é reaberta para o trânsito de veículos

CB Correio Braziliense

A Esplanada dos Ministérios foi reaberta para o trânsito de veículos na manhã desta sexta-feira (13/1), segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O local estava fechado desde quarta-feira (11/1), após possíveis manifestações bolsonaristas marcadas para a data.

O interventor federal na segurança pública do DF, Ricardo Cappelli, determinou o fechamento da Esplanada depois do anúncio de que manifestantes pró-Bolsonaro iriam se reunir em frente aos poderes na noite de quarta-feira (11/1), mantendo a via com policiamento reforçado para evitar novos ataques antidemocráticos.

No último domingo (8/1), durante atos terroristas, foram depredados a estrutura e o patrimônio do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF). O Governo Federal ainda estima o valor do prejuízo e o que poderá ser recuperado.

Após a destruição ocorrida nas sedes dos Três Poderes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na segurança pública do DF. A medida é válida até o dia 31 de janeiro. Até lá, o interventor federal Ricardo Cappelli é o responsável pela pasta na capital.

