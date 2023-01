Sexta-feira, 13: veja uma lista com os clássicos terror para desafiar a data

FC Franco C. Dantas*

Medo, possessões, assassinatos em série e gritos estridentes que parecem não ter fim. É sexta-feira 13, o dia mais horripilante do ano. O imaginário popular vai longe nas superstições relacionadas a data, mas tem quem veja com bons olhos e prefira celebrar assistindo um bom filme de terror. Foi pensando nessas pessoas que o Correio separou cinco dicas de películas horripilantes para serem assistidas em casa — e com as luzes apagadas!

5. Sexta-Feira 13 (1980)

O filme que transformou a data em cultura pop não poderia ficar de fora. Um dos precursores do estilo slasher, histórias em que um assassino misterioso persegue e mata suas vítimas violentamente, o longa é o primeiro de uma extensa franquia cinematográfica que totaliza 12 obras. A trama se passa no acampamento Crystal Lakes, onde os monitores são mortos, um a um, por algum desconhecido. Dirigido por Sean S. Cunningham, Sexta-Feira 13 tem 1h36min de duração e está disponível no streaming da HBO Max.

4. REC (2007)

Uma repórter e seu cameraman saem a campo para acompanhar a rotina de bombeiros em Barcelona, Espanha. Ao chegar no local de uma ocorrência, entretanto, se deparam com um horror inimaginável. Do estilo found footage, em que a história é contada a partir de uma gravação resgatada, o filme é angustiante e lida com diversos assuntos que dão nos nervos do público: confinamento, canibalismo, epidemia e possessão. O longa espanhol foi dirigido por Jaume Balagueró e Paco Plaza, tem 1h18min e está no Amazon Prime Video.

3. Corra! (2017)

Uma ansiedade crescente do começo ao fim, Corra!, do cineasta Jordan Peele, se tornou um clássico instantaneamente. Estrelado por Daniel Kaluuya, o filme segue um jovem negro que conhece a família da namorada branca pela primeira vez. O roteiro trabalha genialmente com um subtexto que aborda temáticas raciais, mas sem abrir mão de elementos de terror psicológico que fazem o espectador se agarrar à poltrona. O longa tem 1h44min de duração e está na Netflix, Amazon Prime Video e Star+.

2. Hereditário (2018)

Após a morte da matriarca, uma família tem contato com segredos assustadores. Hereditário, de Ari Aster (Midsommar), é uma demonstração de domínio sobre as emoções do público. Não por acaso, colocou o diretor no mapa do cinema no século XXI. O filme é recheado de cenas horripilantes, bizarras e inesperadas, exalando maestria e engenhosidade na forma como os eventos se desenrolam. Com 2h7min, é o mais longo da lista e está na Netflix e HBO Max.

1. O Exorcista (1973)

O primeiro filme da lista não poderia ser outro. O Exorcista é um divisor de águas do gênero. A história é baseada em um livro de mesmo nome e acompanha a conturbada tentativa de exorcismo de uma adolescente. Dirigido por William Friedkin, o enredo traumatizou toda uma geração nos anos 70, apelando ao bizarro e repulsivo para inquietar profundamente o espectador. Os mais jovens podem conhecer o longa por causa de memes com um de seus frames, um close no rosto da menina possuída, mas esse é um filme que jamais pode ser subestimado.Com 2h2min, está disponível no Amazon Prime Video e HBO Max.



