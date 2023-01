Novo single de Miley Cyrus tem versos empoderados com indiretas ao ex

RP Raphaela Peixoto*

Nesta quinta-feira (13/1), a cantora Miley Cyrus lançou o seu mais novo single: Flowers. A música integra o seu novo álbum de estúdio Endless Summer Vacation, previsto para ser lançado em março deste ano. A canção traz em sua letra confiança e amor próprio.

O clipe traz Cyrus em paisagens californianas enquanto canta versos empoderados como: “Eu posso me amar melhor do que você pode”. Todavia, o que mais chamou atenção dos fãs foram os versos com indiretas a seu ex-marido, o ator Liam Hemsworth, conhecido por seu papel em Jogos Vorazes.

Saber que isso é uma resposta pra when i was your man, que o Liam dedicava pra ela, torna tudo mais incrível ainda https://t.co/SK6a4awjNs pic.twitter.com/zsP3kTQ0AC — Vitória Azevedo (@vitoriazev) January 13, 2023

'Endless Summer Vacation'' é o 8° álbum de Miley Cyrus e vai iniciar uma nova fase da carreira da americana. O lançamento do novo álbum de estúdio está marcado para 10 de março. Em 1º de janeiro a cantora já havia anunciado, pelas redes sociais oficiais, o lançamento de Flowers.

